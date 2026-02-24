Zelenski pide ante la Eurocámara una fecha concreta para la adhesión de Ucrania a la UE

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenksi, en una intervención en un pleno extraordinario del Parlamento Europeo por el cuarto aniversario de la invasión rusa de su país. - PHILIPPE BUISSIN

BRUSELAS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este martes en una intervención en un pleno extraordinario del Parlamento Europeo una fecha concreta para la adhesión de su país a la Unión Europea, esgrimiendo que sin "esa garantía" el presidente de Rusia, Vladimir Putin, encontrará la manera de bloquear a Kiev "durante décadas".

En el día que se cumple el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el mandatario ucraniano ha pronunciado un discurso telemático ante comisarios, eurodiputados y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en el que ha agradecido a la UE el apoyo ofrecido "todos estos años" y en el que ha solicitado fijar una fecha para su incorporación al bloque comunitario.

"Es importante para nosotros recibir una fecha clara para la adhesión a la UE. Es muy importante como parte del proceso diplomático en este momento, mientras continúa la guerra", ha afirmado el dirigente ucraniano, añadiendo que "no solo es un deseo" de su país, sino también una manera de emplazar a Moscú a que finalice la guerra.

En su opinión, "si no hay una fecha, si no existe esa garantía", Vladimir Putin "encontrará la manera de bloquear a Ucrania durante décadas" dividiendo a sus ciudadanos y dividiendo a Europa. "Debemos protegernos de esto", ha avisado el presidente ucraniano.

Zelenski también se ha referido a otra "decisión importante" como el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania, bloqueado este lunes en su última etapa por Hungría, que decidió vetar la iniciativa alegando que Kiev está boicoteando el paso de crudo ruso a su país a través del oleoducto Druzhba.

"Ahora mismo hay una decisión importante sobre la mesa: 90.000 millones de euros en apoyo a Ucrania durante dos años. Se trata de una auténtica crisis financiera de nuestra seguridad y nuestra resiliencia, y debe ponerse en marcha, y agradezco a todos los que están trabajando para que sea posible", ha señalado.

EUROPA Y LA RELACIÓN TRANSATLÁNTICA

En otro orden de cosas, Zelenski ha recordado que Ucrania ha sido atacada por Rusia otras veces en el pasado, pero que lo que la diferencia esta vez es todo el apoyo recibido por sus socios, desde Europa hasta Estados Unidos y Canadá, pasando por otros miembros de Coalición de Voluntarios como Japón.

"Este es uno de nuestros logros compartidos, de todos los que no tuvieron miedo el 24 de febrero de 2022 y de todos los que no lo tienen hoy. Y hoy debemos ser igual de decididos y fuertes que cuando comenzó la invasión. La amenaza no se ha hecho más pequeña", ha añadido durante su intervención.

En este sentido, se ha referido a la "difícil" tarea de "mantener la unidad y la cooperación transatlántica en las condiciones actuales" tras los últimos choques políticos, económicos y en materia de defensa entre Washington y Bruselas, pero ha asegurado que "solo juntos" se puede garantizar la seguridad de Ucrania.

Así, ha dado las gracias a quienes, "pese a todos los desafíos", siguen preservando "este vínculo de importancia global entre Europa y América" y entre todas las democracias del mundo, y ha instado a seguir "aplicando con firmeza todo el abanico de medidas de protección frente a Rusia", desde sanciones contundentes hasta un apoyo real una vez acabe la invasión.

Aunque no se ha referido directamente a Hungría, que en los últimos días ha acusado a Kiev de poner en riesgo su suministro energético por razones políticas bloqueando el paso de petróleo ruso a su país, Zelenski ha recordado que "lo que llena la cartera de Putin de dinero" y le permite prolongar esta guerra es, entre otras cosas, la compra de su crudo.

"Por lo tanto, no debe haber lugar en el mundo libre para el petróleo ruso, para los petroleros rusos, los bancos rusos, las evasiones de sanciones rusas, las invasiones, las tramas o para ningún criminal de guerra ruso. Ha llegado el momento de prohibir completamente en toda Europa a todos los participantes en la agresión rusa", ha defendido.

EUROPA NO ACEPTARÁ LA HUMILLACIÓN DE RUSIA

Así las cosas, el presidente ucraniano ha proseguido diciendo que "los rusos deben aprender que Europa es una unión de naciones independientes" y de "millones de personas que no toleran la humillación y no aceptarán la violencia", y que tampoco es "una tierra para la villas de los oligarcas rusos" ni "un museo" para que sus allegados "admiren su belleza".

Zelenski ha afirmado que "hay muchas dictaduras en el mundo" y que "algunas se encierran dentro de sus propias fronteras", intentando bloquear "cualquier influencia externa de la libertad", mientras que "otras no reconocen las fronteras en absoluto" y tratan activamente de "destruir la libertad de sus vecinos, de regiones enteras y, a veces, incluso del mundo entero".

"Nos enfrentamos a Rusia, afrontamos el segundo tipo de amenaza. Es una mentalidad, una dictadura inestable que no puede aceptar que en Europa cada vida importa. Que los Derechos Humanos son importantes y que las naciones pueden ser protegidas, sean grandes o pequeñas", ha añadido.

Y como no puede aceptar que "la gente pueda vivir de otra manera y disfrutar de su vida", según la tesis de Zelenski, "ha intentado constantemente quebrar a otros" no solo desde hace cuatro años, "sino durante todo su tiempo en el poder" porque Vladimir Putin "es la guerra misma".

"Cualquiera que apoye a Putin debe entender que está eligiendo la guerra. En 1999, y también hoy, ni siquiera finge ser diferente", ha agregado, refiriéndose a la guerra en Chechenia, luego a Georgia, mientras siempre ha mostrado "un desprecio abierto por la independencia de todos sus vecinos, excepto China y Corea del Norte, porque depende de ellos".

Las fuerzas rusas, según el presidente de Ucrania, han destruido vidas en Siria, mientras el Kremlin "apoya al régimen insensato en Irán e ignora innumerables asesinatos", por lo que Zelenski ha culminado haciendo un llamamiento a no "fingir que esto no está ocurriendo".