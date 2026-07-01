Zelenski pide a Irlanda abrir todos los capítulos de adhesión a la UE y redoblar la presión contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto a los dirigentes comunitarios Antonio Costa y Ursula von der Leyen en una cumbre europea en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado este miércoles que espera que Irlanda, que asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea para los próximos seis meses, promueva los pasos necesarios para abrir todos los capítulos de negociación a la Unión Europea y redoble la presión a Rusia.

"Felicitamos a Irlanda y esperamos sinceramente que no se pierda ni un solo mes de este periodo de seis meses. En estos momentos, en julio, hay grandes posibilidades de abrir los cinco grupos de negociación restantes. No hay obstáculos sustanciales que lo impidan", ha indicado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales sobre el papel de Irlanda, que pilotará los debates europeos hasta final de año.

En el mismo, ha reivindicado el rol de Chipre como Presidencia saliente, incidiendo que en esta etapa Kiev ha logrado abrir formalmente las negociaciones de integración europea y el bloque aprobó el apoyo de 90.000 millones de euros.

En esta línea, el líder ucraniano ha señalado su esperanza de que se "intensifique" la presión sobre Rusia. "Nos encontramos ahora en un momento en el que, gracias a nuestras sanciones a largo y medio alcance, Rusia se ha vuelto especialmente vulnerable. Estos éxitos deben ir acompañados de nuevas medidas decisivas por parte de Europa y de nuestros demás socios", ha asegurado en referencia a los ataques de larga distancia contra objetivos dentro de Rusia.

De esta forma, Zelenski ha instado a los 27 a ser "lo más eficaces posibles" en todos los programas que "fortalecen" a Europa, como la cooperación conjunta en materia de defensa. "Ucrania está preparada para trabajar activamente, porque nuestra fuerza colectiva y nuestra unidad son la base de nuestra seguridad colectiva", ha señalado.