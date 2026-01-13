Zelenski reclama "nuevos paquetes de asistencia" a Ucrania tras la última oleada de ataques de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una reunión en la capital de Polonia, Varsovia, en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Igor Jakubowski

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este martes "nuevos paquetes de asistencia" a Kiev tras la última oleada de ataques por parte de Rusia, que han dejado al menos cuatro muertos en Jérkov, antes de recalcar que Moscú "debe entender que el frío no le ayudará a ganar la guerra".

"Son necesarios a diario misiles para los sistemas de defensa aérea, especialmente durante el invierno", ha señalado, antes de subrayar que "el mundo puede responder a este terror ruso con nuevos paquetes de asistencia para Ucrania". "Esperamos que se aceleren las entregas ya acordadas con Estados Unidos y Europa", ha remarcado.

Zelenski ha afirmado que "el principal objetivo del ataque" de este martes fueron instalaciones del servicio eléctrico de Ucrania y ha confirmado "una destrucción extensa de infraestructura residencial y civil" en las últimas horas por los bombardeos rusos, que alcanzaron las provincias de Dnipropetrovsk, Yítomir, Zaporiyia, Kiev, Odesa, Sumi, Járkov y Donetsk.

"Sin propósito militar alguno, Rusia lanzó misiles contra una sede postal en Korotich, en Járkov, matando a cuatro personas", ha lamentado a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha destacado que "la situación en la región de Kiev no es fácil", ya que "cientos de miles de hogares se encuentran en estos momentos sin electricidad".

"Como siempre, dondequiera que Rusia intente destruir, los ucranianos se apoyan mutuamente, y la resiliencia interna es lo que más se necesita ahora mismo", ha dicho Zelenski, quien ha insistido en que "cada ataque de este tipo contra la vida es un recordatorio de que el apoyo a Ucrania no puede detenerse".