Zelenski reclama a los países de la UE más financiación, defensa aérea y sanciones contra Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reune con los embajadores de los Estados miembros de la UE en Ucrania. - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este jueves a los Estados miembros de la Unión Europea un mayor respaldo económico y militar para hacer frente a la guerra con Rusia, con especial atención al respaldo de las defensas aéreas y antibalísticas, durante una reunión mantenida con los embajadores europeos acreditados en Kiev.

Al encuentro han acudido los representantes diplomáticos de Austria, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, España, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Alemania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Francia, Croacia, República Checa y Suecia. También han participado el embajador de la Unión Europea en Ucrania y el jefe de la Misión Consultiva de la organización en el país.

Las conversaciones se han centrado en las necesidades financieras y de defensa más inmediatas de Ucrania, el fortalecimiento de sus capacidades de defensa aérea, la apertura de los cuatro capítulos de negociación que todavía permanecen pendientes en el proceso de adhesión ucraniano a la UE y la intensificación de las sanciones contra Rusia.

Zelenski ha comenzado su intervención agradeciendo el respaldo europeo recibido desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, en febrero de 2022. "Me siento muy orgulloso de las relaciones que nos unen a ustedes, a sus países y, por supuesto, a sus pueblos", ha expresado, antes de trasladar su "profundo agradecimiento" a los dirigentes y ciudadanos europeos por el apoyo que continúan prestando a Ucrania.

El mandatario ha informado asimismo de la reunión celebrada este jueves en Bruselas entre representantes ucranianos y de la Comisión Europea para abordar las necesidades de financiación y defensa correspondientes a 2026 y 2027.

En este sentido, ha asegurado que existe un entendimiento compartido sobre la situación económica y militar del país, así como sobre la falta de recursos y las posibles vías para hacerle frente.

"Comprendemos qué medidas pueden y serán tomadas por ambas partes, y contamos con la voluntad política para hacerlo", ha apuntado Zelenski, que ha valorado especialmente el acuerdo existente en torno a la financiación para 2026 y el respaldo previsto para 2027.

El presidente ucraniano ha aprovechado también la reunión para comunicar a los representantes europeos el resultado positivo de la prueba realizada este jueves con el misil balístico táctico ucraniano FP-7.

Además, ha señalado que Kiev ha avanzado en el desarrollo de un sistema propio de defensa contra misiles balísticos, si bien ha señalado que la financiación continúa siendo uno de los elementos determinantes para su puesta en marcha. Según Zelenski, también resulta necesario disponer de recursos para fabricar interceptores destinados a hacer frente a los drones rusos propulsados por reactores.

En este contexto, ha instado a los países europeos a que respalden la utilización de 20.000 millones de euros procedentes de fondos no empleados del programa SAFE (Acción por la Seguridad de Europa) para destinarlos a proyectos de defensa vinculados con Ucrania.

El presidente ha justificado esta petición por la magnitud de los ataques rusos y por la necesidad de proteger tanto a la población como las infraestructuras esenciales.

"Ustedes mismos pueden presenciar estos ataques masivos. Nuestro ejército necesita urgentemente los medios para proteger a la población", ha afirmado, antes de enumerar entre los objetivos que Kiev busca preservar: infraestructuras críticas, puentes, centros educativos y universidades, centros logísticos, operadores de telefonía móvil y los centros de datos, entre otros.

ZELENSKI PIDE MANTENER LA PRESIÓN SOBRE RUSIA

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro ha sido el régimen de sanciones contra Moscú. S este respecto, Zelenski ha defendido que las medidas restrictivas no deben levantarse mientras Rusia no emprenda pasos concretos hacia la paz y ha reclamado la preparación de nuevos paquetes de sanciones.

El mandatario ha recelado además que ya ha encargado a su equipo la elaboración de una nueva relación de oligarcas rusos susceptibles de ser incluidos en las medidas restrictivas y ha indicado que dicha lista ya ha sido preparada y trasladada a los equipos europeos.

"He dado instrucciones a mi equipo para que elabore una nueva lista de oligarcas rusos, y ya la tenemos. La hemos preparado y se la hemos entregado a sus equipos", ha comunicado, añadiendo en que Kiev incorporará asimismo a personas que anteriormente quedaron fuera de las listas pero que, según sus palabras, "no hemos olvidado".

Las nuevas medidas deberían incluir también, a juicio de Zelenski, sanciones relacionadas con las capacidades antibalísticas, además de otros paquetes de restricciones.

PLANES PARA "UN FUTURO PRÓXIMO"

Durante el encuentro, el presidente y los diplomáticos europeos analizaron igualmente las fórmulas para reforzar el apoyo a Ucrania ante el incremento de las tensiones con Rusia y las dificultades que puede afrontar el país durante la próxima temporada de invierno.

La reunión ha incluido asimismo un apartado dedicado al proceso de reformas. Zelenski ha subrayado la necesidad de aprobar los proyectos legislativos que Ucrania necesita para poder acceder a la financiación prevista y ha asegurado que las autoridades están trabajando para cumplir con esos compromisos.

No obstante, ha pedido que el proceso tenga en cuenta las circunstancias excepcionales derivadas de la guerra y, en particular, las condiciones en las que desarrolla su actividad el Parlamento ucraniano.

Al término de la reunión, el presidente ha reiterado su agradecimiento a los jefes de las misiones diplomáticas de los países de la Unión y a sus respectivos Gobiernos el respaldo ofrecido a Ucrania y han propuesto mantener un nuevo encuentro con ellos "en un futuro próximo".