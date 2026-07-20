Zelenski reivindica ataques contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo en la región de Moscú

Ucrania golpea dos petroleros de la 'flota fantasma' y cuatro cargueros en el mar Negro

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una cumbre en el Palacio del Eliseo en Francia.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una cumbre en el Palacio del Eliseo en Francia. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 20 julio 2026 10:49
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MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este lunes nuevos ataques de largo alcance contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo en la región de Moscú.

"La región de Moscú. Nuestras sanciones de largo alcance han dado resultados contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo", ha subrayado en un mensaje en redes sociales en el que ha destacado el papel de la unidad de sistemas no tripulados y de misiles y artillería, además de las Fuerzas de Operaciones Especiales y la Inteligencia ucraniana.

Según ha señalado, los objetivos golpeados se encuentran a más de 400 kilómetros de la frontera ucraniana, en un nuevo ejemplo de los ataques contra territorio ruso.

"También se atacaron dos petroleros de la 'flota fantasma' y cuatro buques de carga en el mar Negro", ha indicado en referencia a la campaña contra supuestos buques que usa Rusia para eludir las sanciones internacionales.

"Estamos respondiendo, con toda justicia, a cada ataque ruso contra nuestras ciudades y comunidades. Hay que poner fin a esta guerra, y eso solo es posible aumentando la presión sobre la única responsable de ella: Rusia", ha afirmado, reiterando su estrategia de llevar la guerra a Rusia como forma de presionar para que el Kremlin negocie su final.

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