Zelenski reivindica ataques contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo en la región de Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una cumbre en el Palacio del Eliseo en Francia. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este lunes nuevos ataques de largo alcance contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo en la región de Moscú.

"La región de Moscú. Nuestras sanciones de largo alcance han dado resultados contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo", ha subrayado en un mensaje en redes sociales en el que ha destacado el papel de la unidad de sistemas no tripulados y de misiles y artillería, además de las Fuerzas de Operaciones Especiales y la Inteligencia ucraniana.

Según ha señalado, los objetivos golpeados se encuentran a más de 400 kilómetros de la frontera ucraniana, en un nuevo ejemplo de los ataques contra territorio ruso.

"También se atacaron dos petroleros de la 'flota fantasma' y cuatro buques de carga en el mar Negro", ha indicado en referencia a la campaña contra supuestos buques que usa Rusia para eludir las sanciones internacionales.

"Estamos respondiendo, con toda justicia, a cada ataque ruso contra nuestras ciudades y comunidades. Hay que poner fin a esta guerra, y eso solo es posible aumentando la presión sobre la única responsable de ella: Rusia", ha afirmado, reiterando su estrategia de llevar la guerra a Rusia como forma de presionar para que el Kremlin negocie su final.