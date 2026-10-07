Zelenski reivindica los ataques a instalaciones petrolíferas en Rusia como "respuesta" a golpes en el mar Negro

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este miércoles nuevos ataques contra posiciones e instalaciones petrolíferas en Rusia como una "respuesta" en el mar Negro, tras los últimos incidentes ocurridos en esta ruta marítima, que incluyó un buque hundido, dos muertos y varios desaparecidos y que Kiev atribuye a Moscú.

"Ucrania solo responde a todos los ataques rusos contra nuestra gente", ha comenzado Zelenski su mensaje en redes sociales, compartiendo imágenes de estos últimos bombardeos sobre instalaciones petroleras en Perm, Samara y Astracán.

"En las últimas 24 horas, nuestros guerreros han golpeado cuatro objetivos que ayudan a Rusia a financiar y llevar a cabo su cruel guerra cruel (...) También hay una respuesta en el mar Negro", ha dicho.

En la víspera, el presidente ucraniano desligó a su país de cualquier implicación en el ataque que sufrieron dos buques cerca de las costas búlgaras del mar Negro y apuntó directamente a la responsabilidad de Rusia.

El mar Negro vive un repunte de la tensión marítima, donde dos buques fueron alcanzados por sendos ataques con drones a unas 80 millas de las costas de Bulgaria. El impacto provocó el hundimiento del 'Alfa Watan', con pabellón de Togo y cuya tripulación ha sido dada por desaparecida por las autoridades de rescate de Varna, así como un incendio en el carguero 'Able', con bandera de Palaos. Los 18 tripulantes de este último lograron abandonar el barco y fueron rescatados por un ferri búlgaro, registrándose dos heridos.