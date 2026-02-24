Zelenski replica a Orbán que Rusia destruyó el oleoducto Druzhba y advierte del riesgo de vidas para repararlo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recibe en Kiev a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha replicado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que fue Rusia quien destruyó el oleoducto Druzhba y que "no es la primera vez que lo hacen", por lo que le ha pedido que "si quiere bloquear algo como el apoyo financiero", que bloquee el dinero a Moscú y no el préstamo de 90.000 millones a Kiev con dinero de la UE.

Tras la decisión de este lunes de Budapest de bloquear el préstamo a Ucrania acordado por los líderes de los 27 Estados miembro, alegando que lo hacía en respuesta Kiev por estar boicoteando el suministro de crudo ruso a Hungría, este martes Zelenski ha respondido que no ha sido su país quien ha atacado el oleoducto Druzhba y ha apuntado al Kremlin.

"Creo que no es la primera vez que el primer ministro de Hungría bloquea algo y no estoy seguro de que tenga que ver con los 90.000 millones. Son dos cosas distintas, primero porque el oleoducto fue destruido por Rusia. Así que, si Orbán quiere bloquear algo, como el apoyo financiero, que se lo haga a Rusia", ha afirmado Zelenski.

En una rueda de prensa conjunta desde Kiev con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el mandatario ucraniano ha asegurado que tiene pruebas como "imágenes", incluso satélitales, que demuestran que Rusia ha destruido los oleoductos dirigidos a Europa en varias ocasiones.

"Nosotros no somos la razón de la destrucción de este oleoducto", ha insistido, animando a Orbán a pedir explicaciones al presidente ruso, Vladimir Putin, por haber atacado el oleoducto Druzhba poniendo en peligro la seguridad energética de Hungría, como ha acusado anteriormente a Kiev.

Dicho esto, Zelenski ha recordado el 'modus operandi' de Rusia con sus ataques a la infraestructura civil crítica, destruyendo estaciones o sistemas energéticos, incluidos oleoductos. Todo para que, finalmente, Moscú las vuelva a destruir cuando Ucrania trata de repararlas.

"Nuestro equipo de reparación acude a arreglarlas y entonces vuelven a atacar, simplemente para matar gente", ha proseguido en su explicación, poniendo en cuestión el "precio muy alto" en vidas que pagaría Kiev si decide reparar infraestructuras como el oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa.

"NO HAY UN PROBLEMA A LA SEGURIDAD ENERGÉTICA"

Sobre la amenaza a la soberanía energética húngara también se ha referido la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que ha afirmado que "los ataques rusos contra el oleoducto Druzhba han tenido un impacto directo en la seguridad energética europea".

"Condenamos enérgicamente estos ataques rusos", ha indicado la presidenta de la Comisión durante su intervención, para después agradecer al primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, "sus esfuerzos para garantizar y aumentar el transporte de petróleo hacia Hungría, Eslovaquia y Serbia a través del oleoducto Adriático".

Al mismo tiempo, ha pedido que se aceleren las reparaciones del oleoducto Druzhba tras los ataques rusos, una petición a la que se ha sumado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ha desvelado que han acordado con Ucrania que facilite en los próximos días cuánto tiempo llevará reparar las instalaciones.

"En cualquier caso, como ha dicho la presidenta Von der Leyen, existe una alternativa a través del oleoducto Adriático, desde Croacia hasta Hungría, Eslovaquia y Serbia. También hay alternativas a través del territorio ucraniano que están disponibles. Por tanto, no hay un problema de seguridad energética", ha concluido el socialista portugués.

Las declaraciones de Zelenski, Von der Leyen y Costa se producen un día después de que Hungría bloquease en la reunión de ministros de Exteriores acontecida en Bruselas la adopción de un nuevo paquete de sanciones a Rusia y el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev acordado en el seno de al cumbre del Consejo Europeo celebrada en diciembre.

Budapest había avisado en la víspera de que vetaría ambas medidas esgrimiendo que Kiev está boicoteando el flujo de crudo a su país a través del oleoducto a Druzhba. Finalmente, cumplió su amenaza tras haber cargado contra la Comisión Europea por defender más a un Estado de fuera de la UE que a otro que ya forma parte del bloque comunitario.

Ya el lunes, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, cargó contra Ucrania porque en su opinión "no tiene derecho a poner en riesgo" la seguridad energética de Hungría, y le exigió que "reinicien inmediatamente" los suministros de petróleo a su país porque "no existe ninguna razón técnica ni física" para que no lo hagan y que el oleoducto "no ha sido alcanzado por ningún ataque ruso" y "no ha sufrido daños".