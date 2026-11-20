Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Andreas Stroh / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reprochado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que describiera a Vladimir Putin como su "amigo" cuando, en realidad, "es un enemigo" para Ucrania "y, por supuesto, un asesino".

"Porque mata gente", ha zanjado Zelenski en entrevista a la CNN tras la cumbre bilateral entre Putin y Trump en Shenzhen (China), emitida antes de que el presidente estadounidense volviera a destacar su "muy buena relación" con el mandatario ruso esta tarde en rueda de prensa.

Por contra, Zelenski ha denunciado que el "asesino" Putin "mata día y noche, no solo en el campo de batalla, sino también a los civiles".

"Como Rusia no ha tenido ningún éxito en el campo de batalla este año y perdieron dos ofensivas, decidieron matar civiles y lanzar ataques masivos contra nuestra infraestructura, incluyendo infraestructura crítica: todos los puentes, todas las estaciones de tren, escuelas, iglesias, etc", ha lamentado.

Así que, "si hablas de Putin como si fuera otra persona, como un amigo o algo así, Putin no se va a sentir como un asesino ni a sentir la presión suficiente, por lo que ve listo para continuar", ha reprochado Zelenski.

La situación, para Zelenski, es doblemente preocupante porque sigue considerando a Estados Unidos como "probablemente, el mediador más poderoso que podemos tener, dado que no parece que Putin esté escuchando a nadie más".

Dado que China no parece dispuesta a involucrarse, según concluyó Zelenski a tenor de los resultados de la otra cumbre trilateral entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en la misma ciudad china, solo Estados Unidos cuenta con los "enormes instrumentos que hacen falta para hacer presión sobre Putin".