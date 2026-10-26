Zelenski reprocha que llevan "casi un mes" esperando a que EEUU apruebe el envío de misiles para Patriot

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este lunes que llevan "casi un mes" esperando a que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, apruebe el envío de misiles los sistemas de defensa Patriot y NASAMS.

"Hemos estado esperando casi un mes a que el señor Hegseth apruebe los misiles para Patriot y NASAMS. He dado indicaciones a nuestro equipo para que vuelva a plantear esto a Estados Unidos", ha trasladado en un mensaje en sus redes sociales, en el que también ha revelado que ya trabajan en otras vías alternativas.

De la misma manera, el presidente ucraniano ha informado de que están también manteniendo conversaciones con Estados Unidos, Europa, y otros socios que cuentan con misiles PAC-2 y PAC-3 para equipar los sistemas antiaéreos Patriot.

"Cada paquete de apoyo es una oportunidad para proteger vidas humanas. Gracias a todos los que están brindando un apoyo real y, en particular, ayudando a acelerar estas entregas críticas", ha agradecido Zelenski.