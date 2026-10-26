Zelenski anuncia una reunión en Bruselas con participación de la UE y la OTAN para abordar el diálogo con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa en Bruselas - FRANCOIS LENOIR

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que Bruselas acogerá esta semana una reunión de seguridad con delegaciones de Estados Unidos, la Unión Europea (UE), la OTAN y Kiev para abordar la última propuesta para un fin de la guerra con Rusia, al hilo del reciente encuentro en Noruega y el viaje del enviado de la Casa Blanca a San Petersburgo para abordar la iniciativa.

Así, ha recordado en una entrevista concedida al programa de televisión TSN.Tyzhden que la reunión en Oslo incluyó contactos entre él mismo y el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, así como unas conversaciones que incluyeron a asesores de seguridad de varios países europeos, así como representantes de la UE y la OTAN.

Zelenski ha desvelado que, una vez recibida información por parte de Witkoff sobre sus contactos en San Petersburgo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar las conclusiones de Oslo, está sobre la mesa una reunión de seguridad en Bruselas para tratar la situación, con el martes o el miércoles como posibles fechas.

"Ahora no quieren solo una actualización (sobre los contactos en Rusia), sino discutir en profundidad sobre seguridad, garantías y la UE", ha manifestado el mandatario. "Quieren una reunión esta semana en Bruselas", ha añadido, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

En este sentido, ha especificado que en la misma participarían delegaciones de Estados Unidos, Ucrania, la UE y la OTAN. "No sé si habrá alguien más como parte de este grupo en Bruselas, ya que es donde tienen sus sedes la OTAN y la UE", ha apostillado el mandatario ucraniano, sin que por ahora haya más detalles.

Por otra parte, ha confirmado que en noviembre se celebrará una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, si bien ha apelado a no retirar sanciones a Moscú de cara a unas negociaciones o para lograr este diálogo. "Las sanciones fueron impuestas por una agresión, no para tener una oportunidad de hablar", ha argüido.

"Tengo la sensación, y he vivido suficiente, de que cuando hablamos de la lealtad de Rusia, no debemos comprarla a ese precio. Si seguimos sin sanciones y en un formato trilateral, puedes quedarte en un punto en el que nada está claro y, ¿qué pasaría entonces?", se ha preguntado. "Las sanciones ya estarían retiradas", ha añadido.

"¿Quién tendría entonces la fuerza que tuvimos al inicio de la guerra para imponer de nuevo todas las sanciones, para unir a la gente para que hubiera más de 20 paquetes de sanciones en todo el mundo? Por ello, me muestro muy cauteloso sobre este asunto", ha destacado el presidente ucraniano.

Zelenski se ha mostrado sin embargo dispuesto a detener los ataques contra refinerías rusas si Moscú pone fin a sus ataques contra infraestructura energética en Ucrania. "Una tregua energética. Eso podría funcionar", ha explicado, tras el fracaso de varios llamamientos previos a un acuerdo en este campo.

En este sentido, ha subrayado que Kiev "no ve peticiones de grandes países europeos para retirar sanciones y restaurar las alianzas energéticas con Rusia". "No lo veo, dado que reaccionaríamos. Yo reaccionaría", ha asegurado, tras reconocer que hay países de la UE que dependen de los suministros de petróleo y gs de Moscú.

Por último, ha recalcado que la situación "está avanzando" en el campo diplomático de cara a un posible acuerdo de paz. "Tenemos que avanzar en todas la vías", ha defendido, antes de puntualizar que se ha logrado "desbloquear el formato de las negociaciones". "Si Dios quiere, habrá resultados", ha apostillado.