Zelenski saca del equipo negociador de Ucrania a su ex mano derecha que dimitió tras ser acusado de corrupción

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este viernes a través de un decreto presidencial un cambio en el equipo negociador ucraniano para sacar al exjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andri Yermak, que dimitió tras verse envuelto en un caso de corrupción.

Cuando se prevén las primeras reuniones a tres bandas con Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos, Zelenski ha emitido una modificación formal al decreto sobre la delegación de Ucrania "para participar en el proceso de negociación con Estados Unidos y otros socios, así como con representantes de la Federación de Rusia, con el fin de alcanzar una paz justa y duradera".

En este sentido, Yermak, que en su momento lideró las negociaciones con Estados Unidos desde su posición de mano derecha de Zelenski, ha sido retirado de la delegación negociadora.

La investigación por una trama de corrupción a gran escala en el sector energético se llevó por delante a finales de 2025 al asesor presidencial, una de las figuras más cercanas a Zelenski, que precisamente puso su cese como claro ejemplo de que Kiev, en paralelo a su esfuerzo de guerra, está cumpliendo con las expectativas depositadas por la Unión Europa con vistas a una futura adhesión.

Ahora el equipo negociador está liderado por el secretario del Consejo de Seguridad y ex ministro, Rustem Umerov, junto al jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budanov, el jefe adjunto de la oficina presidencial, Serhi Kislitsia; así como el líder parlamentario del gubernamental Siervo del Pueblo, David Arajamia; y el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andri Hnatov. Todos estos han viajado a Emiratos Árabes Unidos para reunirse con la delegación rusa y estadounidense, en una cita que estará centrada en cuestiones militares y territoriales.

El decreto confirma que también conforman el equipo negociador el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Oleg Ivashchenko; el adjunto al secretario del Consejo de Seguridad, Evgeni Ostrianski; el primer adjunto al presidente del Servicio de Seguridad, Alexander Poklad; y el adjunto al jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadimo Skibitski.