Zelenski sanciona a empresas y buques ligados a la 'flota fantasma' rusa y a un sistema satelital para guiar drones

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Andreas Stroh / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado dos decretos para imponer nuevas sanciones a entidades y ciudadanos rusos relacionados con el desarrollo del sistema de comunicaciones por satélite Rassvet, así como a 39 buques de la denominada 'flota fantasma' rusa.

En relación a Rassvet, el Gobierno ucraniano ha señalado que es "el intento de Rusia de crear su propio sistema de satélites en órbita terrestre baja y utilizarlo en la guerra contra Ucrania". "Además, representa una amenaza para el mundo entero", ha advertido el asesor y comisionado presidencial ucraniano para la a Política de Sanciones, Vladislav Vlasiuk.

Asimismo, Vlasiuk ha subrayado que el proyecto depende de tecnología y componentes extranjeros, por lo que Kiev estaría actuando contra sus cadenas de suministro desde las primeras fases de desarrollo e insta a sus socios a coordinar las restricciones.

Las medidas contra el programa espacial afectan a diez empresas y 19 ciudadanos rusos implicados en su puesta en marcha, entre los que figura la empresa privada Bureau 1440, coordinadora del proyecto, junto a otras compañías rusas y una firma bielorrusa dedicadas a la fabricación de componentes, equipos electrónicos y tecnología aeroespacial.

De acuerdo con Kiev, Moscú pretende desarrollar una tecnología similar a la de Starlink que permita dirigir sus fuerzas militares y controlar en tiempo real drones de ataque, incluidos los Shahed, y misiles. Según Kiev, su despliegue no solo reforzaría las capacidades militares rusas en territorio ucraniano, sino que también podría constituir un riesgo para otros países.

El segundo paquete de sanciones afecta a 39 embarcaciones que operan bajo bandera rusa y otros doce territorios y países, entre ellos Barbados, Liberia, Panamá, Hong Kong y Bahamas. Estos barcos, ha apuntado el Ejecutivo ucraniano, participan en el transporte de petróleo, derivados y condensado de gas rusos hacia destinos como China, India, Egipto y Turquía, proporcionando ingresos que contribuyen a financiar la ofensiva militar rusa.

Kiev ha indicado que algunos de los barcos incluidos en la nueva relación de sanciones están ya sancionados por la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Australia. Por ello, ha anunciado que facilitará a sus socios la información necesaria para extender y coordinar las restricciones en el conjunto de las jurisdicciones internacionales.