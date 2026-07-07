Zelenski ve un cambio de "prioridades" en la guerra pero habla de un frente estático: "La lucha es en el aire"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Saara Peltola/Lehtikuva/dpa

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado que existe un cambio de "prioridades" en el marco de los combates con Rusia durante la invasión de Ucrania, pero ha recalcado que el frente es mayormente estático y que, por ende, la lucha entre las tropas de ambos países de "concentra en el aire".

"La guerra está cambiando. Hoy, la paz y la victoria están del lado de aquellos que son más listos. Es muy difícil para nosotros, pero nuestros militares han frenado la lucha en la línea de contacto con sus propias vidas. La guerra continúa, pero el frente ya no se mueve. Cuando la línea de frente apenas se desplaza y el enemigo no puede avanzar por mar, eso deja todo en manos de lo que suceda en el aire", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que se ha registrado un cambio en las "prioridades" durante la guerra. "La lucha es en el aire, y ahí somos muy competitivos", ha apuntado en una entrevista con el diario 'Financial Times'. "Hay una incógnita en esta ecuación y, desafortunadamente esa es la defensa antiaérea, que es un gran problema. No estábamos preparados, no teníamos ningún tipo de programa de este tipo, ningún legado soviético de este tipo", ha añadido.

"Todo esto se fue a Moscú y en Ucrania no quedó nada. No tenemos armas nucleares y, sin ellas, no estamos en ese club sino en el de gente que puede ser atacada", ha lamentado, antes de hacer hincapié en que si los socios de Ucrania "no la abandonan en materia de financiación", entonces el país "podrá luchar en el aire".

"Este será un facto crucial de esta guerra. El que sea más listo será más fuerte, y será ese el que gane", ha aseverado Zelenski, que ha resaltado la importancia de los ataques contra territorio ruso: "cuando nuestros ataques no alcanzaban Moscú y San Petersburgo, (Vladimir) Putin no pensaba mucho en ello, creía que la guerra estaba lejos".

"Por supuesto, ahora que ha visto lo que sucede ha empezado a entender lo que pasa en Kursk, Bélgorod y Briansk. Ahora empezará a entender la realidad de la situación", ha afirmado. "Ahora teme por su vida, y luego están las élites. ¿Dónde viven las élites rusas? En Moscú y San Petersburgo. Estos lugares serán alcanzados porque ahí es donde se toma la decisión de matarnos", ha dicho.

OPERACIÓN EN CRIMEA

Sobre la operación militar lanzada contra Crimea, que fue anexionada por Rusia en 2014, el presidente ucraniano ha indicado que estos ataques incluyeron el uso de misiles de medio alcance para "poner bajo control el sector energético". "Demostramos lo que es controlar las operaciones en el aire en un momento específico", ha argumentado. "Buscábamos ralentizar la militarización de esa península, que es nuestra y se encuentra ocupada por Rusia", ha añadido.

"Tras Novorossisk, nos centramos en Crimea, donde llevamos a cabo numerosos ataques selectivos contra el sector energético y la infraestructura portuaria rusa, precisamente porque allí obtienen beneficios que luego invierten en bases militares y producción bélica", ha declarado.

Asimismo, ha expresado que "las empresas rusas empezaron a comprender que no ganarían la guerra" porque "están perdiendo tiempo y dinero, y, francamente, perderán la esperanza, porque muchas de ellas esperaban derrotarnos".

"Cuando miles de drones comiencen a llegar a Moscú, y cuando él (Putin) lo sienta y lo vea, se le aconsejará que se traslade más allá de los Urales. Ese será un momento en que se abrirá un nuevo capítulo para poner fin a la guerra. Cuanto más lejos esté Putin de Moscú, más cerca estará el fin de la guerra y la paz", ha destacado.

"Es por ello que los ataques de este tipo son los que tienen un mayor impacto. Tenemos que seguir trabajando en esto. Es un trabajo constante, difícil y diario. Debemos mantenernos centrados y con energía, aunque los héroes son los que se encuentran en primera línea de frente. Todos los demás, el Estado enero, debemos seguir entregándoles lo que necesiten. Al hacerlo, traeremos una paz justa y fuerte a Ucrania", ha zanjado.