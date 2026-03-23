El 112 Canarias gestiona más 1.000 incidentes desde el inicio del paso de la borrasca 'Therese'

Efectos de la borrasca ‘Therese’ en Agaete, a 21 de marzo de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). La borrasca 'Therese' vuelve a afectar especialmente a las islas Canarias este domingo, a las que amenaza con la posibilidad de tormenta y granizo y que - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 112 Canarias ha gestionado más de 1.000 incidentes desde el inicio del paso de la borrasca 'Therese' por las islas y hasta las 08.00 horas de este lunes.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, en lo que a la pasada madrugada se refiere, se registraron achiques de agua en viviendas y locales de los municipios de Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes, en Gran Canaria.

Mientras, en Tenerife se reportaron problemas de alcantarillado en los municipios de San Miguel, Garachico y Adeje, además de incidencias puntuales en el alumbrado público.

Finalmente, en las islas se La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria se registraron durante las últimas horas la caída de piedras y de ramas en distintas vías.