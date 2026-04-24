Unos 200 agentes de Policía Nacional participan en el dispositivo de seguridad del Rally Islas Canarias en Gran Canaria

Policía Nacional en el dispositivo de seguridad del Rally Islas Canarias - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 agentes de Policía Nacional participan en el dispositivo de seguridad establecido por diferentes puntos de Gran Canaria con motivo de la celebración del 50º Rally Islas Canarias, prueba puntuable del Campeonato del Mundo, que se celebra entre los días 23 y 26 de abril en la isla, siendo el centro neurálgico el entorno del Estadio de Gran Canaria.

Para el desarrollo del operativo, según ha informado la Policía Nacional, se ha establecido una orden de servicio específico en el que se recogen las medidas de seguridad, organización y coordinación de las distintas unidades policiales participantes, entre las que se encuentran la Unidad de Intervención Policial (UIP), encargada del control de masas y respuesta ante incidentes.

Además de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC) y Grupos Operativos de Respuesta (GOR), así como la Unidad de Guías Caninos y la Unidad de Subsuelo, responsables de las labores de inspección y seguridad preventiva. También colaboran en tareas de vigilancia, control y prevención de riesgos el equipo TEDAX y los Medios Aéreos.

Los actos vinculados al Rally Islas Canarias comenzaron el 18 de abril con la realización de pruebas previas y test, incluyendo tramos cronometrados, sectores de enlace y diferentes eventos paralelos.

En cuanto a los actos en los que han participado hasta el momento el cuerpo policial en el marco del dispositivo de seguridad, se refieren a la presentación oficial de los participantes en la Plaza de Santa Ana el 22 de abril, que congregó vehículos y público en un espacio acotado y controlado.

Un día más tarde se celebró el tramo espectáculo en el Estadio de Gran Canaria, donde se establecieron controles de acceso, medidas de seguridad y presencia policial reforzada desde horas previas a la apertura al público.

Asimismo en los días centrales de la competición se ha estado presente en el desarrollo de distintos tramos en zonas como Maspalomas, con recorridos que abarcan desde Ayacata hasta el entorno de Fataga, así como eventos paralelos en el anexo del Estadio de Gran Canaria, donde se han previsto actos de exposición y concentración de público con horarios amplios de asistencia.

El operativo de la Policía Nacional, subrayan, persigue garantizar la celebración "pacífica y ordenada de todos" los actos programados, prestando especial atención a las zonas de mayor concentración de personas, en un contexto marcado por el nivel 4 de alerta antiterrorista vigente.

En este marco, el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Jesús María Gómez, ha acudido personalmente a los distintos puntos del dispositivo para supervisar su desarrollo y coordinación, resaltando la "importancia de este despliegue policial para garantizar la seguridad de un evento de carácter internacional con gran afluencia de público".