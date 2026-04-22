Unos 5.000 empleados de entidades que trabajan con menores en Canarias se beneficiarán del plus de insularidad

La iniciativa busca hacer "más atractiva" la firma de contratos laborales en un sector "complicado"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la firma del acuerdo que establece la aplicación del plus de residencia o insularidad previsto en el artículo 68 del V Convenio Colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores en Canarias
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la firma del acuerdo que establece la aplicación del plus de residencia o insularidad previsto en el artículo 68 del V Convenio Colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores en Canarias - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Europa Press Islas Canarias
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 14:39
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los representantes de los sindicatos UGT, Francisco Bautista; y CCOO, José Barroso, y la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, han firmado este miércoles el acuerdo que establece la aplicación del plus de residencia o insularidad previsto en el artículo 68 del V Convenio Colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores en Canarias.

De este plus se beneficiarán unas 5.000 trabajadores del sector que trabajan en centros, programas y servicios que dependan, estén financiados o gestionados por el Gobierno de Canarias, incluyendo gestión indirecta, conciertos o subvenciones, según ha informado el Gobierno canario en una nota de prensa.

El Gobierno de Canarias reconoce y financia así el plus de insularidad para el sector, obligando a incluirlo en contratos públicos y a que las entidades lo trasladen íntegramente a los trabajadores, haciendo más atractiva la firma de contratos laborales en un sector "complicado". De este modo, será aplicable a nuevos expedientes, prórrogas y modificaciones siempre que sea jurídicamente posible y haya presupuesto.

SOBRE EL PLUS

Clavijo ha celebrado que, desde que se aprobó La Ley del Menor, se haya articulado un sistema de protección, tutela y atención al que se dedican profesionales no solo acreditados curricularmente sino también humanamente, al requerir de muchas dosis de generosidad, empatía y generosidad en una actividad que "no es fácil".

"Este plus económico, que viene en un momento complicado económicamente, es una manera de reconocer esta situación y que pueda servir de incentivo para quienes a pesar de las dificultades anteponen su compromiso con las personas más vulnerables que tenemos en la sociedad, especialmente cuando están solos o desamparados, para ayudarles a encontrar un futuro y un proyecto de vida", ha incidido el presidente regional.

Bautista ha destacado la sensibilidad del Gobierno con este sector, que refleja la manera de actuar en "modo canario" para responder a las realidad laboral en las islas y a los trabajadores que trabajan directamente o indirectamente con la Adminsitración. Ha augurado futuros acuerdos en materia de Depdencia y Discapacidad.

En ello coincidió José Barroso, que ha afirmado que este aumento salarial de 1.400 euros al año, en 14 pagas, estimulará la permanencia e incorporacion de personal de un sector "en auge" en Canarias.

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