Un 62,7% del alumnado supera la PAU extraordinaria de julio en la Universidad de La Laguna (Tenerife)

Archivo - Una alumna se prepara para la prueba extraordinaria de la PAU en la Universidad de La Laguna - ULL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 62,7% del alumnado que se ha presentado a la convocatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria extraordinaria de julio en la Universidad de La Laguna ha resultado apto, es decir, un total de 538 estudiantes.

En cambio, no superaron los ejercicios un total de 320, frente a los 888 inscritos, de los que 30 no se presentaron, según ha informado la institución académica en una nota de prensa.

La nota media de Bachillerato para el alumnado que ha concurrido en esta ocasión es de 7, mientras que la nota media de la PAU en este llamamiento se reduce al 5,42, quedando una nota media final de acceso de 6,37.

POR MODALIDADES

Desglosados estos datos por modalidades, en la vía de Artes-Artes Pláticas, Imagen y Diseño, alcanzaron el aprobado el 68,9% de los presentados, para la misma vía, pero en la especialidad de Música y Artes Escénicas, el porcentaje de aprobados fue de 55,5%. Por su parte, en la modalidad de Ciencias y Tecnología el aprobado alcanza el 68,6%, mientras que el Humanidades y Ciencias Sociales se reduce al 55,9%.

A la llamada modalidad general, por su parte, solo se presentaron 16 personas y aprobó la mitad, el 50%.

Los resultados también pueden observarse por islas. En Tenerife, se inscribieron 796 personas, de las que resultaron aptas 487, es decir, el 63,49%, no aptas 280, y 29 no se presentaron finalmente a la prueba. En el caso de La Palma, aprobó un 60% de los inscritos, es decir, 36 estudiantes, 24 no lo consiguieron y uno no se presentó.

En cuanto a La Gomera, el total de matrículas en esta convocatoria ascendió a 19, 11 aprobaron (57,89%), y 8 resultaron no aptos. Finalmente, en la isla de El Hierro, se inscribieron 12, aprobaron 8 y suspendieron 4.