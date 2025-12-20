Unos 70 moteros participan este domingo en la Papanoelada Motera Solidaria por las calles de Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales y Global colaboran en la primera 'Papanoelada Motera' que llenará de color y solidaridad las calles de la ciudad - CEDIDO POR GUAGUAS MUNICIPALES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 70 moteros vestidos de Papá Noel participarán este domingo, 21 de diciembre, en la primera 'Papanoelada Motera Solidaria' que buscar llenar de color y solidaridad las calles de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informan Guaguas Municipales y Global, que colaboran con esta iniciativa que organiza 'Moteros El Molino', el objetivo es la recogida de juguetes destinada a la tradicional campaña '+ Que Reyes' de Casa Galicia.

En concreto, la caravana motera partirá a las 10.00 horas de este domingo desde el aparcamiento del centro comercial Alisios y realizará un recorrido que conectará todos los distritos y barrios de la ciudad.

De esta manera, el itinerario incluye paradas estratégicas en puntos emblemáticos como el parque Juan Pablo II, Plaza de la Feria-Fuente Luminosa, el centro comercial Las Arenas y el Parque Santa Catalina, para culminar finalmente en el bulevar de la avenida Mesa y López.

Estos puntos de encuentro servirán de escaparate para que la ciudadanía disfrute del desfile, se sume al ambiente festivo y pueda contribuir con su donación.