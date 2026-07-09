Aaagesen defiende "más ciencia y más rigor" en tiempos de polarización para continuar el legado de Emilio Cuevas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el Polígono Industrial de Arbo, a 2 de julio de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

IZAÑA (TENERIFE), 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reconocido este jueves la labor de "servicio público" y el "compromiso" dedicado a la ciencia del físico Emilio Cuevas, quien fuera director del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, destacando su figura en tiempos en los que se necesita "más ciencia y más rigor".

Así lo ha expresado Aagesen durante su intervención en el acto de homenaje que hoy ha acogido el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña en recuerdo del legado científico y personal de Emilio Cuevas, quien "impulsó, dirigió y dedicó su vida" al Observatorio con un trabajo "incansable" para configurar un centro de "referencia".

"El valor de la ciencia es más imprescindible que nunca ante el reto del cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial ya nos daba los últimos datos: Han ocurrido los años más calidos registrados en el planeta tierra, viviendo además, una ola de calor, recientemente, con temperaturas récord", ha advertido la ministra.

Aaagesen ha recordado que se ha experimentado el segundo mes de junio "más calido" desde que existen registros, con olas de calor "cada vez más intensas", en concreto un total de once en lo que se lleva de siglo.

Por todo ello, y especialmente en un contexto con "tantos datos e información", acompañados de "polarización, desinformación y negacionismo", la ministra de Transición Ecológica ha defendido "hacer más ciencia, más rigor y más Izaña", en apelación a la labor realizada por el personal del Observatorio en el Parque Nacional del Teide.

"Centros como este no se construyen solos, sino con personas, liderazgos y pasión. Necesitamos personas tan únicas como Emilio Cuevas (...). Entendió que la ciencia no es una tarea individual", ha agregado la ministra, que ha reconocido la trayectoria del científico, "dedicada al servicio público y la ciencia" con compromiso.

Aagesen ha aprovechado la ocasión para reconocer el trabajo de los científicos, que día a día abordan la bússqueda de soluciones ante "desafíos sin precedentes" con un trabajo "silencioso" que crea "auténticos héroes".