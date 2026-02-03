Aagesen visita Tenerife para evaluar la conexión eléctrica con La Gomera y el proyecto hidroléctrico de Güímar

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - Mateo Lanzuela - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, inicia este miércoles una visita institucional de dos días a Canarias para evaluar dos proyectos energéticos.

Concretamente se trata de la finalización de la construcción de la interconexión eléctrica entre las islas de La Gomera y Tenerife, en la que se han invertido unos 15 millones de euros, y del inicio de la tramitación para construir una central hidroeléctrica de bombeo en el municipio de Güímar (Tenerife).