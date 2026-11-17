El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante la celebración de un acto público de campaña, a 16 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Eloísa Pérez / Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que la crisis de vivienda que sufre España y el deterioro de servicios básicos como la sanidad o la educación tiene como responsable a la "invasión de ilegales" promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su Gobierno.

Abascal culpó a la inmigración masiva e irregular del deterioro de los servicios públicos en el país y lo hizo durante un acto realizado en la conocida plaza de la Fuente Luminosa, en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, frente a la Comandancia de la Marina y muy cerca de la Delegación del Gobierno.

Ante más de 5.000 personas que le vitorearon desde su llegada con gritos de "presidente, presidente", Abascal entró a la plaza en una furgoneta y escoltado, pero recorrió a pie los últimos 70 metros hasta el escenario, en lo que tardó más de 10 minutos entre saludos, abrazos y fotos con los simpatizantes que se concentraban en el lugar.

Una fuerte presencia policial con más de 15 vehículos y 40 agentes entre Policía Nacional y efectivos de la Policía local controlaban los accesos a la Fuente Luminosa, inspeccionando bolsos y también, desde horas antes, los alrededores de una plaza que recibía un perfil de público muy variado: jóvenes, algunos menores de edad, así como personas de mediana edad y mayores.

Ni durante los momentos previos ni al finalizar el mitin se produjo ningún movimiento de protesta contra Vox, tal y como sí ha ocurrido en algunos lugares de España y, de hecho, como sí ha llegado a ocurrir en algunas ocasiones durante estos años cuando el presidente de Vox aterrizaba en la capital grancanaria.

ABASCAL SE SIENTE MEJOR EN LA CALLE QUE EN EL PARLAMENTO CON LOS "TRAIDORES"

El líder de Vox dijo al público que se siente mejor en las calles y plazas del país que en el Parlamento "con los traidores". "Me siento bien en la calles y en las plazas de nuestro país", donde, explicó, los españoles le cuentan más o menos los mismos problemas: de vivienda, salarios, en la sanidad e impuestos excesivos.

"Y en todos sitios damos las mismas respuestas, aquí y en la Península, frente a aquellos que se disfrazan de defensores de los canarios y han apoyado al gobierno más criminal de nuestra historia", remarcó.

CANARIAS "SUFRE" EL PROBLEMA DE INMIGRACIÓN "MULTIPLICADO POR 20"

En cambio, dijo que el problema de inmigración que sufre España lo vive Canarias "por 20" e incidió en que Canarias también está siendo invadida, de lo que culpó no solo a Sánchez sino a CC y "esos partidos que se disfrazan con la bandera de Canarias".

"Repartiendo el problema [...] no se resuelve el problema, hay que devolver a todos y cada uno de los que han entrado irregularmente", defendió, a "Mauritania, Marruecos o lo más cerca disponible". Así, Abascal se preguntó a sí mismo qué pasa "si no los quieren allí": "¡Pues que aquí tampoco los queremos!".

ACUSA A LA INMIGRACIÓN IRREGULAR DE DESTRUIR "ABSOLUTAMENTE TODO"

Es precisamente, sostuvo, esta "invasión" de "6 millones de irregulares" la que, sin ir acompañada de un número adicional de médicos, de viviendas, o de mejoras en la sanidad, la que "destruye absolutamente todo".

"No es insolidaridad ni falta de empatía, me hago cargo de lo que pasa la gente, pero resulta que tenemos una preocupación anterior que son nuestros hijos y nuestros nietos. Ojalá llegue un momento en que los españoles no tengan dificultades a final de mes, ojalá podamos ayudar, ¿pero cómo llaman al padre que da el pan al vecino antes de alimentar a su hijo? A ese padre le llamaría irresponsable y cuando quien lo hace es el presidente de nuestro Gobierno nosotros lo llamamos traidor. Y también a CC", incidió.

Abascal aseveró que quien entre "ilegalmente en España se va de España" frente a quienes sean, dijo, "gente trabajadora" que "respeta y aporta". En todo caso, profundizó en su mensaje y sostuvo que "en España no cabe nadie más", en unas palabras que recuerdan a las usadas por la izquierda sobre el turismo o el aumento de la población y la 'capacidad de carga' del territorio.

NO QUIEREN "MENÚS HALAL NI MUJERES EN BURKA"

"Hay que reordenar el país", mantuvo, antes de poder decidir quién entra, algo que sostuvo se debería hacer con dos criterios: las necesidades de la economía y la capacidad de adaptación a la cultura española porque en Vox no quieren "ni menús halal ni mujeres tapadas por un burka caminando por detrás de los hombres".

Por último, pidió "menos guerra civil" y "porquería de hace un siglo", "menos odios entre españoles" y que todos los asistentes hicieran una lista con "5 o 6 nombres cada uno", amigos y familiares, para "convencerles" desde mañana con el "verdadero mensaje" que se lanzó en este mitin "frente a las mentiras y la manipulaciones". "No podrán si la movilización es gigantesca. Sin miedo, viva Canarias, viva España", cerró el acto.

En el acto también participaron el presidente regional del partido y diputado regional, Nicasio Galván, quien recordó que en Canarias la mitad de los menores están en riesgo de pobreza y pidió dejar de abrir la puerta a la "inmigración ilegal, la criminalidad y la pobreza" y abrírsela al "crecimiento económico". Alberto Rodríguez Almeida, candidato de Vox al Congreso por Las Palmas dijo que Canarias progresó gracias a su españolidad, defendió el legado de la hispanidad por todo el mundo y se opuso al "negocio criminal de la inmigración ilegal" mientras el "50 por ciento de los niños canarios están en riesgo".