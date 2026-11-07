Abascal habla de "otra invasión" en El Hierro y acusa a Sánchez de querer "repartir rápido" a los migrantes

Archivo - Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hablado este sábado de "otra invasión" en la isla de El Hierro y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ejecutivo canario de querer "repartir rápido" por toda España a los migrantes llegados a la isla.

"La isla de El Hierro está viviendo otra invasión. Han llegado 8.000 a una isla de 12.000 habitantes", ha escrito Abascal en su cuenta de X.

El líder de Vox ha añadido en el mismo mensaje que "la única preocupación de Sánchez y del gobierno Canario es repartir rápido a los invasores por toda España".

El Cabildo de El Hierro declaró este viernes la emergencia social y la necesidad de colaboración con las instituciones superiores para la gestión de la actual crisis migratoria en la isla, con la llegada de más de 8.000 personas en las últimas cinco semanas.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo, ha formalizado mediante decreto esta petición ante una situación que "se ha ido agravando en los últimos días, ejerciendo presión en los diferentes recursos tanto humanos como asistenciales con los que se cuenta en el protocolo".

Solo en los últimos cinco días se han registrado más de 3.000 personas a bordo de una treintena de cayucos, detalló el Cabildo.

El presidente insular considera que estas cifras obligan a tomar esta decisión institucional para dar una respuesta acorde a la situación de forma "coordinada con el resto de las instituciones, porque El Hierro no puede afrontar esto solo".

"Necesitamos más recursos y más medios para evitar que el protocolo que hemos venido realizando durante estos últimos años no se desborde ni se rompa", comentó.

En este decreto se solicita tanto al Gobierno de Canarias como al Estado la presencia de más medios humanos y una rotación que permita el descanso al personal de los dispositivos de asistencia tanto de Salvamento Marítimo, como el Servicio Canario de la Salud, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Cruz Roja y otras ONG encargadas de la asistencia a personas migrantes.