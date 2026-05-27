Abierta la inscripción para participar en el encuentro del Papa con migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna

23 May 2026, Italy, Acerra: Pope Leo XIV waves to the crowds during his pastoral visit to the city of Acerra. Photo: Fabio Sasso/ZUMA Press Wire/dpa - Fabio Sasso/ZUMA Press Wire/dpa

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Tenerife ha informado este miércoles de que ya está abierto el enlace de inscripción para participar en el encuentro con realidades migrantes que mantendrá el papa León XIV en la Plaza del Cristo de La Laguna el próximo 12 de junio a las 10.10 horas.

Debido a las limitaciones de espacio, las personas asistentes vivirán el acto de pie y podrán acceder a la plaza entre las 07.00 y las 9.10 horas y no estará permitida la entrada de sillas o carritos.

Igualmente, detalla que el sistema no permitirá inscribirse a las personas que ya estén inscritas para la misa de Santa Cruz de Tenerife.

Tras la visita al Dispositivo de Acogida Humanitaria de Emergencia de Las Raíces, el Santo Padre se dirigirá a la Plaza del Cristo de La Laguna para presidir este encuentro de 40 minutos que tendrá como finalidad visibilizar la realidad migratoria en el archipiélago, a través de testimonios de personas provenientes de América y del continente africano.

Asimismo, participarán voluntarios y personas que trabajan en el ámbito de la acogida y de la integración en diversos recursos y proyectos.

Suso González Concepción, delegado de Migraciones, expresa que este acto será un encuentro intenso y sencillo donde se mostrará el trabajo que hacen las organizaciones que trabajan con las personas migradas.

"Ojalá, además de acoger y proteger, seamos capaces de generar una convivencia que ayude a integrar en la sociedad a las personas que nos llegan de muchos sitios, no solo por la ruta africana", comenta en una nota.

González añadió que la Iglesia diocesana espera que el Papa, con su voz autorizada, remueva conciencias y "toque la fibra para que la sociedad haga una reflexión profunda sobre el reto de la migración".