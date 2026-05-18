Abierta la pasarela peatonal del Padre Anchieta para agilizar la TF-5: cinco años de obras y 13,1 millones de inversión

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el rector de la ULL, Francisco García (en el centro), en la apertura de la pasarela peatonal del Padre Anchieta - TONY CUADRADO

El objetivo es reducir un 20% el tiempo de espera de acceso a la glorieta y los pasos de peatones se cerrarán este miércoles

LA LAGUNA (TENERIFE), 18 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Tenerife ha puesto en servicio este lunes la pasarela peatonal del Padre Anchieta, concebida para transformar la circulación y reforzar la seguridad vial y peatonal en uno de los principales accesos del área metropolitana y agilizar el tráfico que viene de la TF-5.

La nueva infraestructura permitirá reorganizar el tráfico en la glorieta de Padre Anchieta, por donde transitan diariamente más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones, muchos de ellos estudiantes de la Universidad de La Laguna.

El objetivo principal de la actuación es reducir hasta en un 20% los tiempos de espera en la glorieta, mejorando la fluidez del tráfico y eliminando los riesgos derivados de los actuales pasos de peatones en superficie.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que "esta infraestructura supone un antes y un después para la movilidad en Tenerife".

En su opinión, "la Pasarela Peatonal del Padre Anchieta no solo mejora la circulación y la seguridad, sino que simboliza nuestra apuesta por una isla más moderna, accesible y sostenible".

"Hoy ponemos en servicio una infraestructura que representa una transformación histórica para la movilidad de Tenerife y, especialmente, para La Laguna. La Pasarela del Padre Anchieta no es únicamente una infraestructura más, es una apuesta decidida por una isla más segura, más accesible y preparada para responder a las necesidades de movilidad del presente y del futuro", señaló Dávila.

Por otra parte, la presidenta insular recordó que "durante muchos años, este punto ha soportado una enorme presión de tráfico y una elevada intensidad peatonal, especialmente por la presencia diaria de miles de estudiantes y usuarios del transporte público".

Con esta actuación, dijo, "damos respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía y mejoramos de manera significativa la seguridad vial y peatonal en uno de los principales accesos del área metropolitana".

Con una inversión de 13,1 millones de euros, el proyecto ha supuesto uno de los mayores retos de ingeniería desarrollados recientemente en Canarias.

MÁS DE 500 TONELADAS

La estructura central, diseñada por Fhecor Ingenieros Consultores, está formada por una viga curva continua metálica en forma de anillo, con un peso de 525 toneladas, un diámetro de 100 metros y una longitud total de 314 metros, equivalente a tres campos de fútbol alineados.

Además, el traslado e instalación de los distintos módulos de la infraestructura ha implicado el movimiento de más de 1.250 toneladas mediante complejas operaciones de transporte especial y montaje de precisión.

La presidenta señaló también que "la puesta en servicio de la pasarela permitirá ganar espacio para las personas, reducir las retenciones y ofrecer una movilidad más segura y eficiente para quienes utilizan diariamente este importante nodo viario".

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo, puso en valor la conclusión de esta gran infraestructura, "que ayudará a aliviar una parte del tráfico que se acumula en esta vía de entrada a la ciudad, pero que deberá complementarse con otros proyectos que se vienen reclamando desde hace años como es el soterramiento de la TF-5 a su paso por el conjunto urbano".

Asimismo, quiso agradecer el impulso del anterior equipo de Gobierno del Cabildo de Tenerife por poner en marcha este proyecto y al actual por llevarlo a término y que se haya inaugurado hoy tras varios años de trabajo.

El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, expresó que en el marco de la colaboración entre la ULL y el Cabildo de Tenerife para mejorar la situación de la movilidad en la isla, "la inauguración de esta pasarela es, sin duda alguna, un hito muy relevante".

"La pasarela no sólo mejorará la fluidez del tráfico rodado sino que aumentará la seguridad peatonal, algo que nos importa particularmente dado que nuestra comunidad universitaria, especialmente el alumnado, transita por esta zona para acceder al Campus de Anchieta", comentó.

INTEGRACIÓN DE LOS CAMPUS

"De igual manera", añadió, "esta estructura contribuirá a mejorar la integración y la percepción de cercanía entre el campus y el Campus Central, promoviendo la peatonalización y, por tanto, la sostenibilidad de nuestra institución".

El viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco González, ha apuntado que "la culminación de la pasarela peatonal de Padre Anchieta representa una mejora muy importante para la movilidad y la seguridad vial en un punto de gran tránsito".

Concretamente, indicó, "se trata de una actuación compleja, muy demandada por la ciudadanía y que contribuirá a ordenar mejor los desplazamientos tanto peatonales como rodados en este punto estratégico del municipio".

"Infraestructuras como esta reflejan la importancia de seguir apostando por una planificación coordinada entre administraciones para dar respuesta a los retos de movilidad de las islas. Esta nueva pasarela facilitará el día a día de miles de personas, especialmente estudiantes y vecinos de la zona, mejorando la accesibilidad y haciendo más seguros los recorridos en un punto clave de La Laguna", ha añadido González.

Por su parte, el director territorial de OHLA en Canarias, Faustino Ormazábal de la Merced, indicó que se trata de una infraestructura que "simboliza la capacidad de cooperación y esfuerzo conjunto para mejorar la vida de las personas".

Por ello trasladó su "más sincero agradecimiento" al Cabildo de Tenerife por la "confianza" e impulsar una actuación estratégica y necesaria para Tenerife.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

"Cuando las administraciones públicas y empresas trabajan en conjunto se consiguen cosas y hoy, celebramos un logro colectivo y con esta obra reafirmamos nuestro compromiso con Canarias", indicó.

El ingeniero y CEO de Fhecor Ingenieros Consultores, José Romo, agradeció al Cabildo la confianza y explicó el proceso de diseño y construcción de la obra.

"Es una estructura que realiza las conexiones muy limpias con secciones en 'U' ajustándonos en los distintos puntos en los que se pueden apoyar y tenemos unas rampas que entroncan con el anillo principal. Tiene hasta 45 puntos de luz en los puntos críticos y abrigamos a los peatones en las zonas de mayor viento además de todos los requisitos de accesibilidad", indicó.

Además, el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Aguere, Luis Marín Carvajal, mostró su satisfacción ante la puesta en funcionamiento de la pasarela del Padre Anchieta, una infraestructura "muy importante y muy necesaria para el municipio y para toda el área metropolitana".

El peatonal ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad universal en colaboración con SINPROMI, incorporando rampas accesibles, pendientes inferiores al 6%, descansillos estratégicos, pasamanos dobles, iluminación LED integrada y un ascensor en la Avenida de la Trinidad, garantizando un tránsito cómodo y seguro para todas las personas.

La actuación incluye también la reurbanización del entorno, nuevas zonas peatonales, mejoras paisajísticas y la conexión directa con el Intercambiador de Transportes de La Laguna, reforzando la integración entre distintos modos de movilidad y consolidando un nuevo espacio urbano de calidad.

El diseño de la infraestructura, reconocido con los 'Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019', convierte al Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta en un referente internacional de movilidad sostenible, accesibilidad e innovación aplicada a las infraestructuras públicas.