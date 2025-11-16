Abierto el plazo de inscripción para Merkarte Navidad 2025, que busca dar visibilidad a los jóvenes artistas de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Juventud, ha abierto esta semana el plazo para inscribirse en la nueva edición de Merkarte, un programa que busca dar visibilidad al trabajo de jóvenes artistas de la isla y apoyarles en la promoción de sus productos, facilitando su inserción laboral.

La edición arrancará, como cada año, con la celebración de Merkarte Navidad, donde las personas participantes podrán exponer sus productos de forma gratuita y comercializarlos directamente al público, percibiendo la totalidad del importe de cada una de sus ventas.

En 2024, la exposición navideña contó con más de 1.190 visitantes, así como con un total de 580 obras vendidas, por 40 artistas, según ha recordado el Cabildo en una nota.

El plazo de inscripción para esta actividad, así como en el resto de iniciativas que desarrolle el programa Merkarte a lo largo de 2026, estará abierto hasta el próximo 17 de noviembre. Por su parte, la solicitud podrá cumplimentarse a través de la sede electrónica del Cabildo de Tenerife (https://sede.tenerife.es/es/tramites/3221171-Programa-Merkar...) o realizarse de forma presencial, en los registros habilitados.

REQUISITOS

Entre los requisitos se encuentran tener entre 18 y 35 años, residir en la isla de Tenerife y dedicarse a alguna de las siguientes modalidades: pintura, ilustración, escultura y obra gráfica (fotografía, grabado, dibujo, entre otras).

Se permitirá, también, la participación de mayores de 35 años que hayan formado parte de ediciones anteriores, aunque solo podrán exhibir sus trabajos, sin opción de venta.

El proyecto Merkarte, impulsado por la Consejería de Juventud del Cabildo de Tenerife, suma 22 ediciones en las que ha trabajado para visibilizar y promocionar a artistas jóvenes de la isla y facilitar su incorporación al mercado laboral, creando espacios y condiciones favorables para la comercialización de sus obras.

A través de este proyecto, recuerda la institución, el Cabildo de Tenerife busca ofrecer una plataforma para profesionalizar y favorecer a los jóvenes de la isla el posicionamiento en el mercado artístico local e insular.