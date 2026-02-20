Absueltos los dos acusados de patronear un cayuco en el que fallecieron hasta 80 migrantes

Archivo - Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a dos ciudadanos senegaleses procesados por el cayuco en el que fallecieron hasta 80 personas tras pasar sin agua y sin comida hasta 15 días a la deriva en aguas próximas a canarias.

La Fiscalía pedía para ellos más de 16 años de prisión por un delito de favorecimiento a la inmigración irregular, cuatro de homicidio por imprudencia grave y cinco por lesiones por imprudencia grave, según datos recogidos en la sentencia facilitada por el TSJC.

Desde el 2 de julio de 2024, los acusados se encontraban en prisión preventiva.

Ante las pruebas recabadas y aportadas por el Ministerio Fiscal en el juicio, el tribunal apreció falta de consistencia, en fondo y forma: "Los reconocimientos fotográficos y declaraciones policiales tuvieron una introducción muy deficiente", reza la sentencia, que detalla además su "la limitada audición, por el ruido existente".

También se detalla que en el conjunto de testimonios aportados haya ausencia de "precisión, firmeza, constancia y dosis de certeza adecuados" como para mantener el relato de hechos presentados, ya que, argumentan, la valoración de la prueba permite "únicamente tener por acreditado lo que se recoge como tal en el relato de hechos probados".

De este modo, para el tribunal "no se cumplen los requisitos constitutivos de los graves tipos penales por los que vienen siendo acusados".

Así, si bien el tribunal concluye que los acusados y el resto de migrantes "viajaron en condiciones de extrema inseguridad y peligro de muerte", no estima acreditada la hipótesis de la Fiscalía, ya que, según lo aportado por los propios testigos, ni se les atribuyó a los procesados "actuación de cobro alguna", ni "ningún dinero les fue encontrado".

Además, detalla la sentencia, durante la travesía, las pruebas testificales no les "achacan actos que pudieran encajar en el tipo penal, como pilotar la nave".