Un acertante de La Primitiva gana más de un millón de euros en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de La Primitiva validado en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.302.539,42 euros. El boleto se ha sido validado en el Despacho Receptor nº 68.150, situado en Carretera General Norte, Km. 13.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 4 de junio, ha estado formada por los números 38, 32, 35, 25, 16 y 40. El número complementario es el 18, el reintegro el 9 y el Joker, 1747075. La recaudación ha ascendido a 10.711.664 euros.