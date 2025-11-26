Acosta (AHI) valora un presupuesto "serio y equilibrado" en un entorno "complejo"

Archivo - El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta - AHI - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha destacado que el presupuesto crece de forma moderada en un entorno "complejo", sin "reglas caras" y con un sistema de financiación autonómica que sigue "pendiente de reformas" y que obliga a Canarias a "trabajar a ciegas".

En el debate de primera lectura en el Pleno del Parlamento ha destacado que las cuentas "protegen los servicios públicos" y se "refuerzan" las plantillas, destacando también el "mayor esfuerzo" realizado en la historia en vivienda.

Ha lamentado la "incertidumbre" financiera, agravada por que el Gobierno central no traspone las normas comunitarias que darías más flexibilidad de las comunidades autónomas, planteando si el Gobierno ya lo hubiera hecho su tuviera más "barones" territoriales.

En cuanto a las medidas tributarias, ha comentado que es un modelo "inteligente" porque incluye "rebajas selectivas para familias y autónomos", la deflactación progresiva del IRPF y "justicia fiscal" aplicada a la vivienda.

Acosta ha insistido en que el presupuesto es "serio y equilibrado" y mantiene un "compromiso" por la vivienda o la dependencia, con "rigor fiscal" y "sensibilidad territorial", que se demuestra en la bonificación al carburante en las islas no capitalinas.