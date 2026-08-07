La actividad quirúrgica del HUC opera este viernes "con normalidad" tras la avería eléctrica de este jueves

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha informado este viernes que el funcionamiento de los quirófanos están en "estado óptimo" para su utilización después de que ayer se registrase una avería mientras se realizaban unas obras previstas en el cuadro eléctrico del centro.

La incidencia, que se produjo mientras se maniobraba en el trasvase de carga entre cuadros eléctricos, afectó a la climatización del área quirúrgica, por lo que fue necesario reprogramar la actividad prevista y derivar cuatro intervenciones inaplazables al Hospital de La Candelaria.

Informa el Hospital en un comunicado que, una vez detectada la avería, se comenzó con la reparación de la misma y se activó el protocolo del servicio de Medicina Preventiva para garantizar las condiciones de seguridad ambiental necesarias en el área quirúrgica.

El proceso se realizó en la tarde noche de este jueves, lo que ha permitido que el funcionamiento de los quirófanos permanezca hoy "en estado óptimo" para su utilización.

PLAN DE MEJORA ELÉCTRICO

El HUC se encuentra en un proceso de mejora de su capacidad eléctrica con una inversión de cerca de cinco millones de euros y la incorporación de cuatro nuevos transformadores, lo que permitirá continuar proyectando áreas de mejora en innovación y equipamiento que requieran mayor potencia energética.

En este contexto, la avería del día de ayer se produjo mientras los trabajadores maniobraban en el trasvase de carga entre cuadros eléctricos que quedó resuelta en la misma jornada.

La Gerencia del HUC ha agradecido la colaboración de los profesionales tanto para resolver la incidencia lo antes posible como para atender a los pacientes afectados de forma ágil y resolutiva y lamenta los inconvenientes ocasionados.

Ha agradecido la labor brindada por el Hospital de La Candelaria para atender a los pacientes del HUC en la tarde de ayer y la colaboración del Servicio de Urgencias Canario para una derivación se rápida y que el incidente no afectara a la programación quirúrgica inaplazable prevista.