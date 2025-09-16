El acuario Poema del Mar (Gran Canaria) incorpora varios ejemplares de rana del Titicaca a su túnel de anfibios

Supone "un paso crucial" en la conservación de un anfibio gravemente amenazado

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acuario Poema del Mar, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, ha incorporado a su túnel de anfibios varios ejemplares de rana del Titicaca (Telmatobius culeus), una de las especies acuáticas más fascinantes y raras del mundo, que proceden de los zoos de Viena y Rhenen.

Así lo ha informado el Grupo Loro Parque en un comunicado en el que agrega que este hito supone "un paso crucial" en la conservación de un anfibio gravemente amenazado.

En concreto, los anfibios proceden de un programa de cría europeo que busca garantizar la supervivencia de la especie, una colaboración internacional "que ejemplifica el esfuerzo conjunto de la comunidad zoológica europea para la preservación de la biodiversidad global".

Al respecto, el director de Biología de Poema del Mar, Ángel Curros, ha dicho que "la rana del Titicaca es un anfibio extraordinario, altamente especializado para sobrevivir en un ecosistema tan singular como el lago más alto del planeta".

"Su fisiología --continuó--, con la característica piel llena de pliegues, es un ejemplo fascinante de adaptación evolutiva a condiciones extremas. Incorporar estos ejemplares a Poema del Mar nos permite no solo estudiar mejor su biología y favorecer su reproducción, sino también sensibilizar al público sobre la importancia de proteger especies tan frágiles y únicas".

ANIMAL ENDÉMICO DEL LAGO TITICACA

La rana del Titicaca es un animal endémico del lago que le da su nombre, situado en los Andes entre Perú y Bolivia, el lago con mayor altitud del planeta.

Por este motivo de temperatura y presión, la rana del Titicaca es famosa por su piel llena de pliegues, una adaptación evolutiva que aumenta su superficie para una mejor absorción de oxígeno en las altas altitudes donde el agua tiene bajos niveles de este elemento.

Desafortunadamente, por erróneas creencias culturales, donde usan al anfibio para la realización de jugos con falsas propiedades afrodisíacas, la rana del Titicaca se encuentra en Peligro Crítico de Extinción según la UICN. Y no sólo por la captura para el consumo humano, sino también debido a la contaminación de su hábitat y la introducción de especies invasoras que merman sus poblaciones.

Para el vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, "con la llegada de estos ejemplares, nuestro acuario, único en España en presentar esta especie, con sus instalaciones de primer nivel y equipo de expertos, se convierte en un nuevo centro reproductor ampliando las posibilidades de éxito en la cría bajo cuidado humano y asegurando una población genéticamente viable para el futuro".