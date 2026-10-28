Adjudicada de forma definitiva la reforma del Estadio de Gran Canaria a la UTE OHLA-Sando por 192,8 millones

Archivo - Proyecto de reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Insular de Deportes (IID) ha adjudicado de forma definitiva a la UTE OHLA-Sando las obras de reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria por un importe de 192.888.434,21 euros, sin IGIC.

En este sentido, la oferta de la unión temporal de empresas ha obtenido la mejor valoración global conforme a los criterios establecidos en el procedimiento de contratación, tanto en materia de solvencia y capacidad de ejecución como en la propuesta económica.

Según ha informado este miércoles el Cabildo en un comunicado, la reforma permitirá renovar uno de los equipamientos de referencia de la isla y prepararlo para afrontar los retos organizativos y deportivos vinculados a la celebración del Mundial de Fútbol de 2030.

La UTE OHLA-Sando prevé un plazo de ejecución de 30 meses, con el objetivo de que las obras puedan estar finalizadas un año antes de la celebración de la cita mundialista.

TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL RECINTO

El proyecto contempla una transformación integral del recinto, que incluye la demolición de las infraestructuras y estructuras actuales que deban ser sustituidas para ejecutar la nueva configuración del estadio.

Posteriormente, se acometerá la implantación de los nuevos elementos y la instalación de la cubierta, dentro de una intervención que requerirá una planificación específica por su dimensión y complejidad técnica.

La reforma responde a los requisitos establecidos por la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la FIFA para la celebración del Mundial de Fútbol de 2030.

El Cabildo ha indicado que el pliego de contratación contempla, además, que 46,7 millones de euros se reserven para la contratación de mano de obra, una cantidad que representa aproximadamente uno de cada cinco euros del presupuesto total.

Esta partida forma parte de la planificación económica de una obra estratégica para el desarrollo de las infraestructuras deportivas de la isla.