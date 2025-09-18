Aena invertirá 13.000 millones en España entre 2027 y 2031, con 800 millones en los dos aeropuertos de Tenerife

ELCHE (ALICANTE), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una propuesta de inversiones en los aeropuertos de Aena que ha cifrado en unos 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031, con el fin de que estas instalaciones puedan "adaptarse al crecimiento de la demanda".

Concretamente se trata de la "mayor inversión" de las últimas décadas en esta red, que en el caso de Canarias, estará encabezada por los dos aeropuertos de Tenerife, que recibirán unos 800 millones.

Así, el aeropuerto Tenerife Sur tendrá una inversión total de 550 millones de euros, que comprenderá la remodelación integral del área terminal, mejorando notablemente la experiencia del pasajero con un incremento de superficies de casi el 50% --adecuación de la fachada hacia los viales, la nueva zona de facturación o sala de embarques remotos-- y de capacidad, la introducción de nuevas tecnologías y la integración arquitectónica del terminal en su conjunto y con el entorno.

En el caso del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, la inversión será de 250 millones de euros, ampliando el edificio terminal para dotarlo de la capacidad suficiente para atender la demanda esperada de tráfico a través de la mejora los procesos y con nuevas superficies, que se incrementarán en más de un 40%.

En concreto, se prevé la ampliación del área de facturación y del número de mostradores, la ampliación de los controles de seguridad en la zona más emblemática del edificio, la ampliación del área de embarque y del número de puertas, la ampliación de la sala de recogida de equipajes y del número de cintas, la distribución funcional de aparcamientos, y los accesos al aeropuerto en coordinación con el proyecto de la TF-5.

REFORMA EN LANZAROTE

En el quinquenio 2027-2031 se llevarán a cabo también significativas actuaciones en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, entre ellas la mejora de procesos: ampliación de mostradores y área de facturación, ampliación de los controles de seguridad y de pasaportes, ampliación de superficies de espera para embarque y número de puertas (generando dos zonas de embarque, una para tráfico Schengen y otra para no Schengen), ampliación de la sala y cintas de recogida de equipajes y la mejora de servicios al pasajero.

También se introducirán cambios en el diseño arquitectónico del aeropuerto, erigiéndose en un nuevo espacio identificativo de la isla de Lanzarote, con una cubierta única, mejora de la imagen interior de los espacios, así como de la accesibilidad y la intermodalidad, casi duplicándose los espacios actuales ya que, además, se unirán las dos terminales, manteniendo una zona dedicada para los vuelos interinsulares, como en la actualidad.

Para el Aeropuerto de Gran Canaria, cuyo edificio incrementó su superficie en anteriores actuaciones en 68.000 metros cuadrados (pasando de los 105.000 originales a 173.000), en este plan se contempla la adecuación del terminal a los nuevos controles de seguridad con tecnología de última generación, mejoras en fachadas o la reconfiguración del vestíbulo de llegadas, así como actuaciones en aparcamientos.

Además, en este DORA se contemplará la elaboración del diseño funcional, en la fase inicial de los proyectos, donde se analizará si son necesarias actuaciones de más calado en adelante.

En el Aeropuerto de Fuerteventura, en el que en anteriores periodos se invirtieron más de 237 millones de euros en un Plan de Modernización y Ampliación, se prevé para el próximo quinquenio la adecuación del terminal a los nuevos controles de seguridad con tecnología de última generación, renovación de instalaciones electromecánicas, entre otras, además, del análisis de si son necesarias actuaciones de más calado en los planes posteriores.

MÁS DE UN MILLLÓN EN EL HIERRO

En el caso del Aeropuerto de El Hierro se prevén actuaciones en campo de vuelo y plataforma (nueva posición de estacionamiento), mejora de la seguridad e incremento de la seguridad operacional (regeneración de pavimentos), sistemas de información y comunicaciones, y sostenibilidad: cambio a LED y renovación sistema de depuración.

Además, se llevará a cabo una inversión de más de un millón de euros para la ampliación del aparcamiento, aumentando en cerca de un 20% el número de plazas y reacondicionando la zona actual.

En el Aeropuerto de La Palma se proponen actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal, actuaciones en campo de vuelo y plataforma, mejora de la seguridad, incremento de la seguridad operacional (ampliación de franja de pista), sistemas de información y comunicaciones y sostenibilidad, con la renovación de aerogeneradores y el aislamiento acústico.

En anteriores periodos inversores, se realizó una nueva terminal, nueva torre de control, un Sistema Automático de Tratamiento e Inspección de Equipajes, nuevo edificio SEI y la ampliación de la central eléctrica, todo con una inversión de 225 millones de euros.

Y las previsiones para el Aeropuerto de La Gomera en el periodo 2027-2031 comprenden actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal, actuaciones en campo de vuelo y plataforma, mejora de la seguridad, incremento de la seguridad operacional (renovación de la capa de rodadura de la pista), y sistemas de información y comunicaciones.

Además se ha diseñado un plan fotovoltaico, con el proyecto de un parque solar fotovoltaico, que consta de dos plantas solares fotovoltaicas, con una superficie ocupada cada una de 0,59 hectáreas y una potencia nominal de 0,499MWn (0,581 MWp).

Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014.

También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social, según han señalado desde el Ejecutivo en un comunicado.

Cuando finalice el proceso de consultas, el planteamiento de inversiones se integrará en la propuesta de DORA para el periodo comprendido entre 2027 y 2031 para continuar su tramitación hasta su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.