Dávila, satisfecha de que Aena aborde las "inversiones estratégicas" que necesitan los aeropuertos de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha mostrado este jueves su satisfacción tras conocer que en la propuesta de inversiones de Aena para la red de aeropuertos españoles entre 2027 y 2031 (DORA III) están contemplados los proyectos de mejora de los dos aeropuertos de la isla.

"Se trata de dos inversiones estratégicas fundamentales para nuestra isla para su desarrollo y que suponen un antes y un después", explicó Dávila, quien recuerda que los proyectos de mejora de los dos aeródromos canarios supondrán una inversión de más de 800 millones de euros.

"Hablamos que en el caso del aeropuerto de Tenerife Sur va a contar con una inversión de 550 millones de euros que permitirá la reforma de la totalidad de la terminal lo que contribuirá a tener un aeropuerto completamente nuevo, más funcional mientras que en Tenerife Norte se destinarán más de 250 millones de euros que van a ir destinados a la ampliación de un aeropuerto que nos conecta a todos los canarios entre islas y con el territorio continental y que ya se había quedado pequeño por cómo ha crecido el número de conexiones", destacó.

Del mismo modo, Rosa Dávila celebró que los dos proyectos estén recogidos en un documento como el DORA III "tras más de 20 años de lucha", y se ha conseguido que "las inversiones que Tenerife necesitaba y que Tenerife merece estén recogidas ya en ese documento estratégico".

En el caso del aeropuerto de Tenerife Sur se contempla una inversión total de 550 millones destinada a la remodelación integral del área terminal.

El proyecto incrementará la capacidad y elevará la calidad del servicio mediante la optimización de procesos, la incorporación de nuevas tecnologías y la integración arquitectónica del edificio, reforzando su papel como puerta de entrada y salida de la isla.

La intervención supondrá un aumento de superficie cercano al 50%, que incluye la adecuación de la fachada hacia los viales, una nueva zona de facturación y una sala de embarques remotos.

En el aeródromo de Tenerife Norte la inversión asciende a 250 millones y contempla la ampliación del edificio terminal, con un incremento de superficie superior al 40%, respetando la singularidad arquitectónica del edificio y mejorando su eficiencia, y la optimización de procesos clave como más mostradores de facturación, ampliación de los controles de seguridad, más puertas de embarque y nuevas cintas de recogida de equipajes y la reordenación de aparcamientos y accesos, incluyendo plazas para larga estancia, rent a car, empleados y transporte público, en coordinación con la mejora de la autopista TF-5.