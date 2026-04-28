Aena invierte 3,5 millones de euros para insonorizar más de 400 viviendas del entorno del Aeropuerto de Lanzarote

Archivo - Aeropuerto de Lanzarote - EL BOSCO, DE EXOLUM - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 28 (EUROPA PRESS)

Aena ha aprobado una inversión de 3,5 millones de euros para la insonorización de 408 viviendas y una escuela infantil situadas en el entorno del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote que se enmarca en el Plan de Aislamiento Acústico del recinto aeroportuario.

Según informa el gestor aereoportuario en un comunicado, se trata de unas actuaciones que ya están planificadas y se prevé que finalicen a medio plazo.

Las actuaciones de insonorización se llevan a cabo en viviendas y edificaciones de uso sensible situadas dentro del ámbito definido por la servidumbre acústica del aeropuerto, delimitada por los niveles sonoros establecidos en la normativa vigente, y que dispongan de licencia de construcción anterior a su aprobación, en septiembre de 2021.

Al respecto, Aena ha señalado que la inversión se aprobó este martes durante la cuarta reunión del Plan con la asistencia de representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA); el Cabildo de Lanzarote; y los ayuntamientos de Arrecife, San Bartolomé y Tías; además de personal de Aena.

En el encuentro se explicó también que, tras la finalización de mediciones acústicas, se ha confirmado la necesidad de realizar actuaciones de aislamiento en 627 inmuebles.

Asimismo, en otros 49 inmuebles la financiación y ejecución de las obras queda pendiente únicamente de la conformidad de sus propietarios con las soluciones propuestas.

En cuanto al desarrollo del plan, hasta la fecha se han ejecutado las obras de insonorización en 26 viviendas, que ya se encuentran aisladas acústicamente, por un importe de 178.500 euros.

Mientras, otros 431 inmuebles se hallan actualmente con obras en fase de ejecución y, paralelamente, se continúa tramitando nuevas solicitudes.

UN CENSO DE MÁS DE 1.000 VIVIENDAS

El censo actual del Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote asciende a 1.068 viviendas y edificaciones de uso sensible (912 en San Bartolomé, 89 en Arrecife y 67 en Tías).

En la actualidad, se han recibido 718 solicitudes, por lo que todavía existe un elevado número de propietarios que aún no han realizado la petición de inclusión en el Plan.