El aeropuerto de Tenerife Norte recupera la normalidad tras desalojar la zona de embarque por incidencia con humo

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna recupera la normalidad tras ser desalojada la zona de embarque a primera hora de este domingo, 26 de abril, al producirse una incidencia con humo, según ha informado Aena.

Hasta el lugar se han trasladado los bomberos del recinto aeroportuario, que han trabajado en la zona, pudiendo recuperar la normalidad de la situación.

Finalmente Aena señala que por este motivo se han producido breves retrasos en vuelos de salida, por lo que aconseja a quienes vayan a volar desde dicho aeropuerto consultar con su aerolínea el estado del vuelo.