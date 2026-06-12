Los aeropuertos de Canarias registran 22,69 millones de pasajeros hasta mayo, un 0,6% menos

Archivo - El Aeropuerto de Gran Canaria - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ocho aeropuertos de las islas Canarias han registrado 22.694.672 pasajeros entre los meses de enero y de mayo, lo que supone un 0,6% menos que en el mismo periodo de 2025, según ha informado Aena en una nota de prensa.

De esta cifra, 22.599.593 fueron viajeros comerciales y, de ellos, 8.650.681 viajaron en vuelos nacionales (-0,7%) y 13.948.912 lo hicieron en vuelos internacionales (-0,4%).

Por su parte, el gestor aeroportuario ha señalado de igual modo que entre enero y mayo se gestionaron 202.182 movimientos de aeronaves y se transportaron 12.986 toneladas de mercancía.

UNOS 4,1 MILLONES DE PASAJEROS EN MAYO

En lo que al mes de mayo se refiere, los aeropuertos de Canarias registraron durante 4.109.171 pasajeros, sin variación con respecto a la cifra registrada en mayo de 2025.

De la cifra total de viajeros, 4.091.752 corresponden a vuelos comerciales. De ellos, 1.938.069 viajaron en vuelos nacionales (+0,5%) y 2.153.683 lo hicieron en vuelos internacionales (-0,6%).

Por aeropuertos, Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros, con 1.175.039, lo que supone un incremento del 1,5% respecto a mayo de 2025.

Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur con 938.372 pasajeros (-4,8%); César Manrique-Lanzarote con 682.989 (-0,8%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 636.405 (+3,9%); Fuerteventura, con 504.264 (-1,3%); La Palma, con 133.687 (+13,9%); El Hierro, con 27.718 (+11,7%); y La Gomera, con 10.697 (-5,7%). Además, se gestionaron 38.970 movimientos de aeronaves y se transportaron 2.503 toneladas de mercancías.