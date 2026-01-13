Los aeropuertos canarios cierran 2025 con 54,7 millones de pasajeros, un 3,6% más

Archivo - Varias personas con maletas en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Canarias registraron el año pasado un total de 54.753.915 pasajeros, un 3,6% más que en 2024, y de ellos, 22.309.329 viajaron en vuelos nacionales, un 3,7% más, mientras que 32.144.877 lo hicieron en internacionales, un 3,8% más respecto al acumulado de 2024.

El aeropuerto de Gran Canaria fue el que registró un mayor número de pasajeros con 15.826.553, un 4% más que en 2024.

Le siguen los aeropuertos de Tenerife Sur, con 13.969.678 pasajeros, un 1,7% más; César Manrique-Lanzarote, con 8.920.901 pasajeros (+2,4%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 7.174.977 (+6,1%); Fuerteventura, con 6.886.935 pasajeros y el mayor crecimiento porcentual, situado en un 6,8% más; La Palma, con 1.533.355 (+2,5%); El Hierro con 313.175 viajeros (-2,8%) y el Aeropuerto de La Gomera, con un total de 128.341 pasajeros y un crecimiento del 6,3% respecto al año anterior.

Durante el 2025, se gestionaron 486.766 movimientos de aeronaves (un 3,3% más), y se registraron 33.055 toneladas de mercancías transportadas (- 0,7%), detalla Aena en una nota.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron 2025 con récord histórico de pasajeros con un total de 384.837.183, un 4,2% más que en el año 2024.

Así, gestionaron 3.279.864 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024 y transportaron 1.533.901 toneladas de mercancía, un 7,9% más que el año pasado.

En el mes de diciembre han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 27.929.791 pasajeros (un 3,7% más que en el último mes de 2024); se registraron 240.756 movimientos de aeronaves (+0,6%) y se transportaron 137.236 toneladas de mercancía, un 10,1% más que en diciembre de 2024.

Aena ya ultima el diseño de los planes de inversión que requerirán los aeropuertos de España los próximos años, con el fin de garantizar, como ha hecho siempre, la capacidad necesaria para su buen funcionamiento.

Los récords de tráfico de los últimos años son una muestra clara de esa necesidad y de la situación que se producirá en los próximos años en las infraestructuras, que tendrán que adaptarse a la capacidad disponible y a los ambiciosos proyectos de ampliación y remodelación.