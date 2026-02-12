Los aeropuertos canarios se estabilizan en enero con 4,5 millones de pasajeros, un 0,1% más

Aeropuerto de El Hierro - CABILDO DE EL HIERRO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Canarias contabilizaron en enero de 2026 un total de 4.592.312 pasajeros, un 0,1% más que el mismo mes del año pasado.

De la cifra total de viajeros registrada, 4.572.756 corresponde a pasajeros de vuelos comerciales, de los que 1.583.175 volaron en trayectos nacionales, un 2% menos que en enero de 2025, y 2.989.581 en internacionales, un 1,8% más.

Por otra parte, se registraron 40.430 movimientos de aeronaves y se transportaron 2.619 toneladas de mercancía.

El aeropuerto de Gran Canaria contabilizó el mayor número de pasajeros, con 1.398.924, lo que representa un 2,1% más que en enero de 2025.

Le siguen los aeropuertos de Tenerife Sur con 1.275.134 pasajeros (-1%); César Manrique-Lanzarote con 703.457 (+0,3%); Fuerteventura con 533.137 (-3%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 525.988 (+1,1%); La Palma con 125.063 (-0,9%); El Hierro con 21.629 (-5,3%) y el Aeropuerto de La Gomera con 8.980 pasajeros (-1,4%), señala Aena en una nota.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el primer mes de 2026 con 25.830.159 pasajeros, un 3,3% más que en el mismo mes de 2025.

Concrrtamente gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7% menos que en 2025 y transportaron 115.876 toneladas, un 7,1% más que en el mismo mes del año pasado.