Los aeropuertos canarios operarán 1.273 vuelos durante la operación retorno por el puente de mayo

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos españoles operarán 1.273 vuelos durante la operación retorno por el puente del Día del Trabajador, según los datos facilitados por Aena a Europa Press.

El aeródromo que más operaciones registre durante este domingo será el de Gran Canaria, con hasta 377 vuelos, 101 de ellos internacionales; seguido del de Tenerife Norte, que alcanzará las 248 operaciones.

El Aeropuerto de Tenerife Sur alcanzará los 186 vuelos, mientras Lanzarote y Fuerteventura registrarán 196 y 158, respectivamente. Las 'islas verdes' (La Palma, El Hierro y La Gomera) alcanzarán en total las 108 operaciones.

Durante este puente del Día del Trabajador, los aeropuertos de Canarias han registrado un total de 4.983 vuelos programados, en concreto entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo.