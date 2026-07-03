Los aeropuertos canarios de la red de Aena rozan los 4.000 vuelos en la primera operación salida del verano

Archivo - Viajeros en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de la red de Aena en Canarias prevén un total de 3.925 vuelos durante este primer fin de semana de julio, que supone la primera operación salida del verano, siendo 106 operaciones más que el año anterior (del 4 al 6 de julio de 2025), cuando hubo 3.819 vuelos.

En concreto, este domingo, 5 de julio, será el día con más vuelos en las islas, con un total de 1.325, seguido del sábado (1.323) y el viernes (1.277), según datos facilitados por el operador a Europa Press.

Mientras, en el conjunto de España, Aena prevé 22.290 vuelos durante la primera operación salida del verano, siendo el domingo el día con más vuelos, con un total de 7.474, por delante del sábado (7.448) y del viernes (7.368).

Por aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas continúa siendo el que acumula mayor número de operaciones, con 3.726, con el pico de este viernes en 1.260 operaciones programadas. En la jornada del domingo habrá 1.257, en tanto que el sábado serán 1.209.

Le siguen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3.355 operaciones programadas el fin de semana y un máximo de 1.161 este mismo viernes; y el de Palma de Mallorca, con 3.070 vuelos, de los que 1.071 serán el sábado.

Por su parte, las instalaciones de Málaga-Costa del Sol y la de Alicante operarán 1.854 y 1.365 vuelos en la primera operación salida del verano, respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.