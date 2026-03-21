Los aeropuertos canarios registran este sábado seis cancelaciones por la borrasca 'Therese'

Archivo - El aeropuerto de La Palma cerrado por la borrasca 'Óscar', a 6 de junio de 2023, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Canarias registran durante la mañana de este sábado seis cancelaciones debido a los efectos de la borrasca 'Therese' en su paso por las islas, que deja fuertes vientos, lluvias y oleaje.

Según informa Aena, ante fenómenos meteorológicos adversos en el Aeropuerto de La Palma, se han registrado tres cancelaciones de vuelos procedentes de Tenerife Norte, más otra cancelación procedente de Gran Canaria.

En el Aeropuerto de El Hierro, por su parte, se han cancelado dos vuelos con origen en Tenerife Norte.

En la jornada de este viernes, los aeropuertos canarios llegaron a registrar hasta 25 cancelaciones y cinco desvíos ante el impacto que en diversos puntos del archipiélago ha tenido la borrasca 'Therese'.