Afectados por la Covid persistente en Canarias reclaman una atención sanitaria digna que no "invalide" sus síntomas

Archivo - Estudio Covid del Gregorio Marañón - HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Covid Persistente en Canarias ha denunciado la desatención y "abandono" que sufriría el colectivo en las islas, ya que, pese a los avances dados desde 2021, como el reconocimiento de la enfermedad, no se cumplirían con las medidas establecidas para ofrecer una atención digna: "Solo se ha cumplido con el 23% de la Estrategia canaria".

En una comisión parlamentaria de Sanidad celebrada este jueves en el Parlamento de Canarias, la portavoz del colectivo, Inmaculada Pérez del Toro, ha denunciado, entre otros aspectos, la inaplicación en su totalidad de la Estrategia canaria desarrollada para el Covid persistente, asi como la "falta de información" de profesionales sanitarios sobre el protocolo existente, cuyo formulario está "pero no está siendo aplicado" en el SCS.

En definitiva, los afectados por esta enfermedad han reclamado este jueves en la Cámara regional una atención "multidisciplinar" ante unos síntomas continuos que "van mucho más allá del cansancio". "La Covid persistente puede afectar, y nos afecta a la salud, a la autonomía, al empleo, a la vida familiar y sobre todo a la vida social", ha recordado.

Para tratar de visibilizar la incidencia de la enfermedad, la portavoz se ha hecho eco de datos aportados por la doctora Sonia Villapol, neurocientífica gallega con un prestigio internacional, que expuso al colectivo que "una persona que se ha contagiado dos veces tiene hasta cuatro veces más de posibilidades de quedarse con COVID persistente.

"Quien se ha contagiado tres veces o más, tiene hasta siete veces más posibilidades de quedarse con COVID persistente", ha agregado.

RECLAMACIONES A SANIDAD

Han afeado al Gobierno regional, en concreto a la Consejería de Sanidad, la falta de aplicación real de la Estrategia regional del Covid Persistente 2022-2026, haciéndose eco de la respuesta ofrecida a su queja por parte de la Diputación del Común, que expone que Canarias solamente se habría cumplido con "el 23% de las 28 medidas" contempladas.

La Asociación ha ejemplificado sus principales reivindicaciones con el testimonio de dos pacientes canarias que conviven con la enfermedad. Han relatado las dificultades sufridas para reincorporarse a sus puestos de trabajo y la falta de atención sanitaria. "La atención muchas veces es discriminatoria. Me encuentro en situación de abandono sanitario. Reclamamos una unidad multidisciplinar, ya que la que hay no está funcionando", señalaba Katy, de 41 años, que no ha podido volver a su trabajo, ayudante de camarero.

El colectivo ha reclamado este jueves al Gobierno de Canarias la revisión pública de la Estrategia 2022-2026, que no se estaría cumpliendo al completo, y lo ha instado a garantizar su financiación. También reclaman la necesidad de mantener y reforzar la coordinación multidisciplinar, garantizar la atención en todas las islas, extender la rehabilitación física y cognitiva individualizada y formar a los profesionales sanitarios.

En sus reclamaciones, visibilizadas este jueves en el Parlamento, la Asociación ha pedido, además, mejorar el registro de pacientes con Covid persistente, así como combatir el infradiagnóstico, poner en marcha estrategias de prevención, impulsar la investigación con universidades y centros sanitarios, además de mejorar la coordinación sanitaria, social y laboral, y de incorporar a los pacientes en la evaluación y diseño de políticas.

ISLAS NO CAPITALINAS

Laila Farhan, representante de la Asociación de Covid persistente en las islas no capitalinas, ha visibilizado su caso. La paciente relata que lleva desde 2022 acudiendo a diversos especialistas y, aún en la actualidad, no ha conseguido obtener un diagnóstico.

Ha comentado que este retraso en la realización de su diagnóstico, así como el de otros afectados, tendría su origen, entre otros, en la "no aplicación" de los circuitos establecidos por parte de los profesionales sanitarios. "Muchos profesionales no escuchan, invalidan la situación de los pacientes afectados, invisibilizan los síntomas que tenemos. No siguen los protocolos y, nosotros quedamos en un callejón sin salida", ha agregado.

Farhan ha transmitido además la "insuficiencia" de las unidades multidisciplinares en las islas. "Si aquí, en las islas capitalinas, existen unidades y la atención todavía no es la adecuada, imagínense en las islas no capitalinas. Insistimos que se garantice la atención y que se tengan en cuenta todas las islas. Los pacientes afectados por el Covid persistentes existimos en todas las islas, no solo en las capitalinas", ha detallado.