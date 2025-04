Afonso (CEOE) defiende "cordura" tras las huelgas en hostelería: "Cuando la confianza cae, la inversión se paraliza"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Afonso, ha pedido este miércoles volver "a la senda del diálogo y la cordura" en el sector de la hostelería tras las huelgas por Semana Santa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De este modo, ha defendido, desde los empresarios ya se ha ofrecido a los sindicatos fecha principios de mayo para empezar a volver a negociar el convenio.

"Ya no estamos hablando de una negociación específica para los problemas que habían de cara a la Semana Santa sino que es un problema ya de convenio colectivo, por lo cual pues vamos a hacer un planteamiento que tenga que ser constructivo, pero al mismo tiempo que tenga carácter de continuidad", ha incidido Afonso durante la presentación del Boletín de Coyuntura Económica.

Ha defendido, de este modo, retomar "la senda de la confianza, del diálogo y de la cordura" porque en "la actividad sagrada en una tierra insular", en alusión al turismo, "cada gesto cuenta, y detrás de cada pequeño colapso, hay un eco que es mayor todavía, sobre todo en la confianza".

"Cuando la confianza cae, la inversión se paraliza. Esto es algo que no debemos y no podemos permitirnos. No podemos convertir la negociación colectiva y la actividad económica en un campo de batalla", ha abogado el presidente de los empresarios en la provincia occidental.

Afonso ha alertado, además, de la "preocupación" derivada de la reforma laboral a nivel nacional, por los "resultados negativos" que ella está dejando. Y ha sido cuando ha destacado un "dato desalentador" de cara a la afiliación en Canarias en el primer trimestre, con 14.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, siendo un total de 13.102 estudiantes con prácticas no remuneradas en más del 90% del incremento en el primer trimestre de la afiliación viene dado no por actividad.

BUZÓN DE DENUNCIAS ANÓNIMAS: 300 MAILS EN UN MES

El buzón de denuncias anónimas de la CEOE-Tenerife, cuyas quejas formales van directamente del denunciante a la administración pública a través de tres bloques --inspección de trabajo, seguridad social y servicio a calidad de salud-- ha registrado 300 e-mails de denuncia en toda Canarias en abril en su tercer apartado, según ha adelantado este miércoles su presidente, Pedro Afonso.

"Cuando tengamos datos en seis meses o un año empezaremos a dar estadísticas sobre el resultado, pero en el primer mes les puedo adelantar que, según nos dice el servicio a calidad de salud, han recibido más de 300 e-mails de denuncia en toda Canaria. Estamos hablando de un éxito del portal que, además, es curioso porque algunas administraciones municipales lo han puesto en marcha con otros temas para denuncias, lo cual avala nuestra iniciativa", ha acentuado.