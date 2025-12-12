Agaete (Gran Canaria) cierra senderos, barrancos y playas por la llegada de la borrasca Emilia

Agaete activa medidas preventivas ante la llegada de la borrasca Emilia - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE AGAETE (GRAN CANARIA)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Agaete (Gran Canaria) ha activado medidas preventivas ante la llegada de un frente de inestabilidad derivado de la borrasca Emilia y ha procedido al cierre de senderos, barrancos y playas por precaución.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que ante la previsión de riesgo por viento, lluvias e inundaciones, y fenómenos costeros, de forma preventiva, se posponen hasta que la situación meteorológica mejore los actos previstos dentro del programa de las fiestas de Navidad.

Asimismo, se han cerrado de senderos y caminos rurales, quedando prohibidas las actividades vinculadas al senderismo; así como el Polideportivo Municipal e instalaciones deportivas municipales; y se han cancelado las actividades en instalaciones municipales tanto en interior como exterior.

De igual modo, se ha procedido al cierre de barrancos, parques infantiles y zonas arboladas, de la avenida marítima, playas y muelle, y queda prohibido el baño por el temporal costero.

Con todo el Ayuntamiento de Agaete ha recomendado a la población evitar zonas bajas, inundables y áreas próximas a las costas y al cauce del barranco.