Los agentes de Medio Ambiente en el Teide ascenderán a siete en un primer periodo tras la transferencia al Cabildo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado a los agentes de Medio Ambiente el nuevo modelo de vigilancia y control de los espacios naturales de la isla, integrando el Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal como un solo ámbito de actuación. En el Parque Nacional, el objetivo pasará por incrementar de dos a siete en un primer periodo, hasta alcanzar finalmente los 13 efectivos.

Los mismos agentes tendrán asignadas distintas funciones teniendo a su cargo como personal auxiliar a los Guardas Rurales y los informadores y educadores. A su vez trabajarán en coordinación y colaboración con los cuerpos de la Policía Canaria, Policía Locales y Guardia Civil.

Recuerda el Cabildo que el objetivo pasará, asimismo, por incrementar la plantilla de profesionales, pasando de los dos agentes actuales a siete en un corto espacio de tiempo, alcanzando la cifra de 13 durante los próximos meses.

Además, se creará la figura de inspector de agentes de Medio Ambiente, que será el encargado de protocolizar las acciones de guarda y gestionar el contrato de personal auxiliar, así como de coordinarse con los Cuerpos autonómicos, locales y del Estado.

Esta nueva planificación se enmarca en el proceso de la transferencia de competencias de la gestión del Parque Nacional del Teide por parte del Gobierno de Canarias al Cabildo recientemente.

REFUERZO DE PLANTILLA

Tras el encuentro, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha precisado el interés del Cabildo por reforzar la plantilla de agentes en toda la isla, especialmente en el Teide, donde "hacía mucha falta". "Hemos coordinado diferentes proyectos e informado de cómo vamos a proceder en los próximos meses en relación con la vigilancia y en el control que están efectuando tanto los agentes de medio ambiente como otros cuerpos policiales", ha añadido.

El director insular de Medio Natural, Pedro Millán, ha incidido en la planificación actual de tener reuniones periódicas con estos equipos para solventar cualquier duda o intercambiar opiniones que permitan mejorar la situación de los agentes de Medio Ambiente y de la conservación de espacios.

Por su parte, el representante de Afmacan, Víctor León, ha celebrado el carácter "productivo, cercano y muy diáfano" del encuentro. "Tocamos muchos puntos, como son los relativos a la integración , los roles y las incorporaciones en el marco de la transferencia plena al Cabildo".

Por último, el representante de las jefaturas agente Medio Ambiente, Antonio Barro, ha destacado cómo, tras el proceso de transferencia, se va a ver aumentada la plantilla hasta 13 agentes, mientras en un primer periodo se pasarán de dos a siete a 7. "Esto va a significar un aumento significativo y una mejora cualitativa de la vigilancia en el espacio natural, lo que necesitamos".

La inspección de Medio Ambiente tendrá el desarrollo del protocolo de actuación de los agentes, de los guardas rurales e informadores en el ámbito del Parque Natural del Teide en espera que todo el espacio se integre en uno solo, esto es Corona Forestal y parque nacional. Siempre, recuerdan, tendrá que ir en colaboración con la Policía Autonómica, la Policía Local y la Guardia Civil.