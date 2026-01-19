Agricultores alertan de la entrada ilegal de melón de Brasil en Canarias y avisan de que acudirán a la Fiscalía

Melones de Brasil - ATRATICAN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria (Atratican) expresa su "preocupación" por la presunta importación en el archipiélago de fruta procedente de Sudamérica etiquetada como si fuera producida en España, "una práctica ilícita que podría agravarse" con la prevista entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países latinoamericanos que forman Mercosur.

En concreto, un grupo de agricultores vinculados a la asociación preparan ya una denuncia ante el Seprona, que posteriormente será remitida a la Fiscalía, al disponer de pruebas de importación ilegal de melón de origen brasileño a Canarias haciéndolo pasar, de forma fraudulenta, como cultivado en la Península, señala en una nota.

La asociación subraya que la introducción de melón en el archipiélago procedente de países no europeos está prohibida desde 1987 en aplicación de la Orden de 12 de marzo de 1987 dictada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que establece para Canarias las normas fitosanitarias para la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales.

Los productores afectados han expuesto a Atratican que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la salud pública, falsedad documental, contra la propiedad industrial (marcas) y contra el medio ambiente.

El presunto fraude, indica, consiste en importar el melón de Brasil a España hasta la Península y después cambiarlo de caja, sustituir el etiquetado y modificar la trazabilidad del producto haciéndolo pasar como melón español, para introducirlo en Canarias, tal como ya ha ocurrido con partidas de aguacate o piña tropical.

Atratican considera que se trata de unos hechos "indiciariamente muy graves" que deben ser investigados por las autoridades competentes, porque representan "una amenaza para el campo canario, tanto por el riesgo de penetración de plagas como por distorsionar el mercado con una competencia desleal que perjudica, como es obvio, a quienes cumplen las normas y están del lado de los productores locales de melón".

La asociación coincide con los productores afectados en que, "con voluntad y los medios necesarios, es posible prevenir y combatir este tipo de prácticas ilícitas".

En este sentido, señalan que sería muy eficaz inspeccionar el denominado balance de masas de determinadas explotaciones agrarias, herramienta que permitiría verificar si la cantidad que una empresa del sector primario vende como producto local se corresponde realmente con las superficies y rendimientos que declara.

Los agricultores afectados prevén poner en marcha una campaña en redes sociales para concienciar a la sociedad canaria sobre los efectos negativos que acarrea la entrada ilegal de fruta proveniente de países con riesgo sanitario alto.

Unas consecuencias, advierten, que no solo amenazan la seguridad alimentaria (producciones extracomunitarias usan pesticidas y productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea) sino también el sostenimiento del empleo en el campo canario.