Agricultura coordina acciones de supervisión con la Guardia Civil para controlar importación fraudulenta y filoxera

Archivo - Plantas con síntomas compatibles con la filoxera detectadas en Candelaria (Tenerife) - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Agricultura, y la Guardia Civil, por medio de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONAZ), reforzarán su colaboración institucional para hacer frente a la importación fraudulenta de productos subtropicales en Canarias y controlar el movimiento de material vegetal con el fin de evitar la propagación de la filoxera en Canarias, organismo nocivo presente únicamente en Tenerife.

Así, la Dirección General de Agricultura atendió la solicitud de colaboración para el desarrollo de una campaña estatal de supervisión de cumplimiento de los requisitos de aplicación de los operadores de productos fitosanitarios. Esta iniciativa comprende toda la cadena de suministro, desde los puntos de venta hasta el aplicador final, ya se trate de empresas de servicios o del propio agricultor, según concreta la Consejería en una nota de prensa.

En este sentido, el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez Marín, trasladó la "determinación" del Ejecutivo autonómico de dar respuesta a la inquietud del sector agrícola ante la entrada irregular de producciones externas como aguacates, mangos, plátano macho u otras frutas tropicales y subtropicales, ya que "vulnera la normativa vigente que prohíbe la entrada de estas producciones, genera competencia desleal y supone un riesgo inasumible" ante la posible llegada de nuevas plagas, una desprotección del productor.

Por su parte, el comandante de la Unidad de Protección de la Naturaleza, Julián Arribas, ha recordado que las plagas agrícolas merman drásticamente la cantidad y calidad de las cosechas, particularmente por la singularidad ambiental del archipiélago.

Ese escenario --ha continuado-- obliga a las instituciones implicadas a coordinar recursos materiales y humanos para preservar la salud humana, animal y ambiental, como vienen haciendo los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza en todas las islas, evitando el tráfico ilícito de estos productos fitosanitarios, al igual que su almacenamiento y aplicación irregular.

ERRADICACIÓN FILOXERA

Otro de los asuntos abordados en el encuentro, en el que también participaron el jefe de servicio de Sanidad Vegetal, Antonio González, el capitán Carlos Sánchez y el cabo primero Javier Morrondo, fue la coordinación de los medios de apoyo necesarios para erradicar y evitar la dispersión de la filoxera, y más concretamente para el control del movimiento de material vegetal de vid, con especial atención a la gestión de los restos vegetales de poda.

La Consejería ya habría dispuesto los recursos humanos y materiales para mantener la lucha contra la propagación de este organismo nocivo en Canarias --presente hasta la fecha únicamente en la isla de Tenerife-- en estrecha colaboración con el sector y con los Cabildos para proteger el patrimonio vitivinícola canario.