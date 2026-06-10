Los agustinos de Tenerife, expectantes ante la llegada de León XIV: "Este Papa está deslumbrando al mundo"

El Papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La homilía es el primer acto del Papa León XIV en Barcelona y aunque la entrada a la catedral es por invita - Alberto Paredes - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La única comunidad agustina de Canarias --orden a la que pertenece el Papa León XIV-- conformada por cuatro religiosos y radicada en Puerto de la Cruz aguarda con expectación la visita de Robert Prevost a Tenerife prevista para el próximo viernes.

"Este Papa está deslumbrando al mundo", apostilla a Europa Press su prior, Ángel Andrés Blanco, que rememora que coincidió con él en algunas actividades en Roma, Palencia y Valladolid y que en 2003 llegó a visitar la ciudad turística e hizo noche en una de las viviendas de la comunidad cuando ejercía el cargo de prior general de los agustinos a nivel mundial.

Ángel Andrés señala que ya estuvo en la recepción que dispensó a miembros de la orden en Madrid y no duda en tildar de "increíble" las jornadas que se celebraron en la capital.

"Era una experiencia que es para vivirla y es para decir yo estuve allí, una alegría, un ambiente, yo no me canso de repetirlo, a Madrid se le notaba el ambiente de fiesta de verdad", comenta, subrayando también que el Papa, aparte de recibir al grupo, después departió brevemente con cada uno de los miembros y les entregó algunos presentes --un rosario y una estampita--.

"Nos dedicó, no sé, 30, 35 segundos, es poco, pero eso es un mundo", agrega.

El prior recuerda a Robert Prevost como una persona "tratable, sencilla, serena, humilde", incluso "apagadita", y pone como ejemplo que en la recepción en la capital les dijo que dejaran de aplaudirle para aprovechar el tiempo. "Si queréis que os atienda un poco más tiempo, dejad de aplaudir, porque me han dado muy poco tiempo", apunta sonriente.

En esa línea afirma que "conocía" a muchos hermanos por haber trabajado o convivido con ellos y todos coinciden en como "deslumbra" su actual imagen como Papa.

No duda tampoco del impacto positivo que tiene para los Agustinos el nombramiento de León XIV, algo que irónicamente, les ha recordado el propio Robert Prevost. "Por favor aprovechaos de que ahora tenéis un Papa Agustino", remarca.

DE LOS AGUSTINOS "SE HABLABA MUY POCO"

No en vano, en ese encuentro en Madrid les dijo que de los agustinos se "hablaba muy poco" cuando "hay mucho que hablar y muy bueno" a lo largo de la historia pues su fundador, San Agustín, "es uno de los pilares de la iglesia de la tradición, de la filosofía y de la teología de la santidad".

"Me puse la camisa del Papa, no me la quito, y tengo unos toldos en la parroquia como de tres metros que cualquiera que pase se hace todo lo posible para hacer ver que los agustinos también existen", detalla, incidiendo en la "tradición" que tiene la orden en cuanto a espiritualidad y enseñanza.

Sobre la visita en 2003, aunque el prior no estaba radicado en ese momento en Puerto de la Cruz, apunta que el Papa "cumplió" como padre general de todos los agustinos del mundo y de cara al viernes, admite que va a recibir a sus hermanos en la recepción de descanso que se va a realizar en la sede del Obispado, un "detalle" que ha conseguido el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago.

A modo de balance del viaje del Papa por España señala que "ha revolucionado" el país, o como diría el Papa Francisco, "ha hecho lío", si bien admite que le "duele" ver algunos "comentarios impropios", sobre todo en las redes sociales, donde se "habla mal" de la Iglesia Católica.

"La Iglesia Católica se ha encargado de los que nadie quiere encargarse. Como decía Teresa de Calcuta, a ver, esos enfermos que no los quiere nadie, traédmelos", explica.

Con todo, afirma que la visita del Papa es para "rumiarla y disfrutarla" y se muestra convencido de que el archipiélago va a "marcar pauta" y sacará "matrícula" porque los obispados están haciendo un gran trabajo.