Airbus y el Ejército del Aire expondrán una réplica a tamaño real de un Eurofighter en Las Palmas de Gran Canaria

Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio - CEDIDO POR AIRBUS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) - Airbus y el Ejército del Aire y del Espacio inaugurarán el sábado, 5 de septiembre, una exposición que contará con una réplica a tamaño real del avión de combate Eurofighter en la explanada del Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado la organización de la muestra, la inauguración oficial tendrá lugar a las 19.00 horas y estará presidida por el general de división Francisco Javier Vidal, jefe del Mando Aéreo de Canarias (MACAN) del Ejército del Aire y del Espacio, y por la directora de negocio en España de Airbus Defence and Space, Marta Nogueira.

El acto incluirá breves intervenciones institucionales, una explicación de la iniciativa y un recorrido por la exposición, que permitirá además acceder a la cabina de vuelo de la réplica para la toma de imágenes.

Ya el domingo, a las 13.00 horas y antes de la apertura de la exposición al público, el director de Ventas de Eurofighter de Airbus Defence and Space, Iván González, y un piloto de Eurofighter del Ala 46 del Ejército del Aire y del Espacio, realizarán un recorrido por la exposición para los medios de comunicación.