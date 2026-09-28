El alcalde de Arrecife (Lanzarote) exige la expulsión inmediata de los inmigrantes acusados de violación en una patera

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

De León dice que se encuentran en libertad porque según la Fiscalía los hechos ocurrieron en aguas internacionales

ARRECIFE (LANZAROTE), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arrecife (Lanzarote), Yonathan de León, exigido al Gobierno de España la expulsión inmediata de los tres inmigrantes desembarcados en la ciudad, que protagonizaron una violación a una mujer en la patera en la que viajaban desde Marruecos.

De esta manera, el primer edil ha requerido a la Delegación del Gobierno en Canarias que arbitre de forma urgente la expulsión del territorio nacional de estos varones tras conocerse la reciente decisión de la jueza que los dejó a libertad por calificar la Fiscalía de Canarias que "ese delito fue cometido en aguas internacionales".

De León ha recordado en un comunicado que la patera en la que se perpetró la violación sobre la mujer fue remolcada desde las aguas de Marruecos hacia el puerto de Arrecife, puesto que el país africano alegó carecer de medios y solicitó a las embarcaciones de Salvamento Marítimo que fueran a su búsqueda.

"Ya en esta intervención de los equipos españoles sorprende que aun reconociéndose que el rescate fuera en aguas internacionales de Marruecos, los inmigrantes fueran desembarcados en Arrecife el pasado 16 de septiembre. Cuando lo más razonable y operativo, hubiera sido su trasladado a puertos marroquíes por su proximidad y lugar desde donde zarpó esa embarcación", apuntó.